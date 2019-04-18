ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью

973Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова разозлила пользователей сети пикантным снимком. На нем она позирует в белоснежном халате, который едва прикрывает ее пышную грудь.

Поклонники артистки заявили, что она, как мать, не должна выставлять свое тело напоказ. Кроме того, фолловеры Седоковой отметили, что на своей странице в Instagram она показывает откровенные фото слишком часто.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Новости
"Отношение, как к скоту": Пугачева угодила в скандал из-за "прощального" концерта в Кремле

Доброе утро 🧸

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Я конечно восторгаюсь творчеством Анны . Очень люблю ее исполнение . Но эта сиська уже через чур", "Силикон решает, но не всем заходит", "Это уже слишком", "Анна уже на себя не похожа, кукла силиконовая,ужас какой-то", - пишут в сети.

"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью
"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику из-за пошлого ролика, где она обнаженная позирует с мужчиной.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения