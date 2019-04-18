"Кукла силиконовая": Седокова разозлила сеть фото с огромной обнаженной грудью

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова разозлила пользователей сети пикантным снимком. На нем она позирует в белоснежном халате, который едва прикрывает ее пышную грудь.

Поклонники артистки заявили, что она, как мать, не должна выставлять свое тело напоказ. Кроме того, фолловеры Седоковой отметили, что на своей странице в Instagram она показывает откровенные фото слишком часто.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Я конечно восторгаюсь творчеством Анны . Очень люблю ее исполнение . Но эта сиська уже через чур", "Силикон решает, но не всем заходит", "Это уже слишком", "Анна уже на себя не похожа, кукла силиконовая,ужас какой-то", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику из-за пошлого ролика, где она обнаженная позирует с мужчиной.

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