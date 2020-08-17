Кукла Аннабель "сбежала" из музея в США, в сети – паника: что произошло
В сети возник переполох из-за известной героини фильмов ужасов, мистической куклы Аннабель – многие пользователи решили, что игрушка "ожила" и охотится за ними.
Причиной послужило интервью британской актрисы Аннабель Уоллис, которое напечатало издание The Hollywood Reporter. О том, что произошло на самом деле и почему возникла такая реакция в сети, пишет Мedialeaks (смотрите также видео в конце новости).
Так, 13 августа в зарубежных СМИ начали распространять новость о том, что кукла Аннабель пропала из витрины музея, где хранилась долгие годы. На следующий день, 14 августа, в сети появилось опровержение новости о "побеге" куклы. Оказалось, что в тот день вышло интервью с британской актрисой Аннабель Уоллис, с которого и началась интернет-паника.
"Попридержите моих долбанных коней, где сейчас Аннабель? Сбежала? Как живая? Что за фигня!" – реагировали пользователи.
Артистка рассказала журналистам, как принимала участие в съемках фильма "Мумия" с Томом Крузом и часто бегала с ним наперегонки. Позже интервью с Уоллис перепечатали китайские СМИ, однако они не справились с переводом текста из английского языка. В итоге в заголовки попала фраза "Аннабель сбежала". Именно это посеяло панику среди впечатлительных пользователей соцсетей.
Несмотря на то, что новость была опровергнута в короткие сроки, любители хоррора продолжили публиковать сообщения в Twitter.
"Аннабель думает, кого убить первым, прочитав о себе все шутки", – отмечали они.
Что известно о кукле Аннабель
Аннабель – кукла и персонаж нью-йоркской легенды, которая гласит, что игрушка одержима духом ее первой хозяйки. В 1970-х годах американская студентка по имени Донна получила куклу в подарок от матери, а та, в свою очередь, купила ее в магазине "секонд-хенд". Спустя некоторое время девушка начала замечать, что игрушка якобы самостоятельно перемещается по дому, открывает и закрывает окна и двери в комнате и истекает кровью. Донна также начала находить в своем доме записки с просьбами о помощи.
После изучения истории куклы, Донна сделала вывод, что игрушка одержима духом своей покойной владелицы, 7-летней Аннабель Хиггинс. Она умерла при загадочных обстоятельствах на том месте, где позже построили дом, в котором жила Донна.
Вскоре кукла Аннабель якобы напала на друга Донны, после чего девушка решила отдать игрушку для изгнания духа известным исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам. Они, в свою очередь, пришли к выводу, что кукла одержима демоном, и обратились к священнику за проведением экзорцизма. Позже исследователи забрали куклу себе и выставили ее в своем музее в Коннектикуте, США.
Аннабель до сих пор хранится в "Музее оккультизма Уорренов" – игрушка стоит в витрине и защищена от любых контактов, рядом установлена табличка "Внимание: открывать категорически запрещается".
Уоррены также утверждали, что кукла продолжает проявлять паранормальную активность. На образе куклы Аннабель были созданы ряд книг и фильмов ужасов.
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