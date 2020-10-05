Кухар спела хит Ирины Билык на "Танцях з зірками": в сети разгорелись споры

Известная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар запела в прямом эфире канала "1+1" – она исполнила знаменитый хит Ирины Билык "Снег". Пользователи сети раскритиковали хореографа за использование фонограммы.

Так, Кухар выступила в шестом выпуске "Танців з зірками". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Подробности шестого эфира "Танців з зірками" читайте на OBOZREVATEL.

По словам Кухар, свой номер она посвятила супругу Александру Стоянову, чтобы доказать ему свои чувства и то, что он является единственной любовью ее жизни.

Многие пользователи сети отметили, что их растрогало выступление балерины и удивили ее вокальные данные. В то же время нашлись и те, кто раскритиковал артистку за то, что она якобы пела под фонограмму.

"Только не говорите, что вы поверили, что это она вживую поет. Очевидно же, что фонограмма, а голос заранее хорошо в автотюне подогнали. Не надо так", – возмутились в сети.

"Выкрикивать "Браво!" на пение под фонограмму... Ну это как-то некрасиво, грустно и дико", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске проект "Танці з зірками" покинула пара Олег Винник и Елена Шоптенко. В прошлом эфире участники заявили, что заболели коронавирусом, поэтому не могут продемонстрировать свой танец. В этом выпуске врачи снова запретили им выступать. Согласно правилам шоу, пара может пропустить только один эфир из-за COVID-19.

Также проект покинул секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк, который выступал на проекте вместе с Яной Заец.