Кухар раскритиковала выступление больной коронавирусом Петрожицкой и возмутила сеть
Во время второго эфира шоу "Танці з зірками" больная коронавирусом звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко исполнили зажигательный джайв под песню Candyman.
Из-за болезни актриса выступила на парковке под открытым небом. Судья Екатерина Кухар раскритиковала пару, отметив, что Петрожицкая могла перетанцевать несколько раз. В результате Дарья и Игорь получили 31 балл (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Сейчас на улице темный вечер (эфир начался в 21:00. – Ред.), а пара танцевала днем, они могли перезаписать, поэтому Баба Яга сегодня против", – прокомментировала выступление Кухар.
Ведущий шоу Юрий Горбунов вступился за пару и сообщил, что они станцевали только один раз. Заявление Кухар возмутило пользователей сети. В комментариях под выступлением Петрожицкой и Гелуненко на Youtube-канале "Танці з зірками", они отметили, что Ольга Фреймут и Илья Падзина также два выпуска подряд танцевали днем, но такой критики от Кухар не получали.
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко: смотреть выступление
Как сообщал OBOZREVATEL, танцевальный проект первыми покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Во втором эфире они выполнили фокстрот, за который получили 29 баллов.