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Кухар раскритиковала выступление больной коронавирусом Петрожицкой и возмутила сеть

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Кухар раскритиковала танец Петрожицкой

Кухар раскритиковала танец Петрожицкой.

Во время второго эфира шоу "Танці з зірками" больная коронавирусом звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко исполнили зажигательный джайв под песню Candyman.

Из-за болезни актриса выступила на парковке под открытым небом. Судья Екатерина Кухар раскритиковала пару, отметив, что Петрожицкая могла перетанцевать несколько раз. В результате Дарья и Игорь получили 31 балл (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас на улице темный вечер (эфир начался в 21:00. – Ред.), а пара танцевала днем, они могли перезаписать, поэтому Баба Яга сегодня против", – прокомментировала выступление Кухар.

Петрожицкая и Гелуненко.

Петрожицкая и Гелуненко. Instagram Танці з зірками

Ведущий шоу Юрий Горбунов вступился за пару и сообщил, что они станцевали только один раз. Заявление Кухар возмутило пользователей сети. В комментариях под выступлением Петрожицкой и Гелуненко на Youtube-канале "Танці з зірками", они отметили, что Ольга Фреймут и Илья Падзина также два выпуска подряд танцевали днем, но такой критики от Кухар не получали.

Пользователей сети возмутило то, что Кухар раскритиковала Петрожицкую.

Пользователей сети возмутило то, что Кухар раскритиковала Петрожицкую. Скриншот

Кухар нарвалась на критику в сети.

Кухар нарвалась на критику в сети. Скриншот

Кухар раскритиковали в сети.

Кухар раскритиковали в сети. Скриншот

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко: смотреть выступление

Как сообщал OBOZREVATEL, танцевальный проект первыми покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Во втором эфире они выполнили фокстрот, за который получили 29 баллов.

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