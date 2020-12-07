Кухар – о "войнах" балерин: коллектив – клубок целующихся змей, они резали шубу и разбивали стекло

Прима-балерина Национальной оперы Украины и судья популярного шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала о женской конкуренции в большом балете. Она отметила, что ее пытались подставить разными способами: вырезали мех на шубе, рассыпали стекло на ступеньках в надежде, что она порежет ноги перед спектаклем, и многими другими.

Такими подробностями Кухар поделилась в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL. Она также добавила, что балетный коллектив – зачастую женский, который можно рассматривать"как клубок целующихся змей". Поэтому таких "хитростей" со стороны конкуренток стоило ожидать.

"Конечно, балетный коллектив – это зачастую женский коллектив. С одной стороны можно его рассматривать, как клубок целующихся змей. Потому что истории конечно в жизни были разные, вырезали мех на шубе, рассыпали стекло на ступеньках в надежде, что я порежу ноги перед спектаклем, подрезание тесемок в кулисах. Все это было. Важно то, как ты через это проходишь и что ты для себя выносишь…" – заявила Кухар.

Кухар рассказала о женской конкуренции в большом балете Instagram Екатерины Кухар

Она также отметила, что сделала для себя важные выводы из этих ситуаций – не стоит тратить энергию на мелкие пакости, или же включаться в чью-то "грязную игру". По словам балерины, все свои силы всегда нужно направлять на творческий рост и саморазвитие.

"Главное – правильно реагировать на конкуренцию, она должна правильно мотивировать и заставлять тебя работать еще больше. Нельзя тратить свое время и энергию на мелкие пакости… Когда человека изнутри съедает желчь, зависть и злость, у него отсутствует творческий рост. Он не развивается ни как личность, ни как актер. Поэтому я не хочу включаться в их игру, лучше направлять всю свою силу и энергию на саморазвитие, самопознание, на работу в зале", – подытожила Кухар.

Екатерина Кухар рассказала о конкуренции в балете Instagram Екатерины Кухар

Как сообщал OBOZREVATEL, Кухар также рассказала, как попала в страшное ДТП, из-за которого могла быть разрушена ее карьера.