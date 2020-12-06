Кухар о скандалах на "Танцях з зірками": не могу сказать "и так сойдет", я должна говорить правду. Интервью

Прима-балерина Национальной оперы Украины, исполняющая обязанности директора КГХУ и судья популярного шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама.

Она успевает не только заниматься карьерой, но и воспитывать двоих детей, а также находить личное время на супруга. Кроме того, звезда даже подумывает о рождении третьего ребенка.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL Кухар рассказала, как пандемия коронавируса отразилась на работе артистов, поведала об отношениях с супругом Александром Стояновым и о возможном будущем пополнении в семье. Также прима-балерина прокомментировала победу Санты Димопулос в шоу "Танці з зірками".

– Екатерина, расскажите немного о вашей жизни. Как сейчас проходит работа балерины и вообще, артиста шоу-бизнеса в целом, во время пандемии коронавируса?

– Работе балерины и артиста во время пандемии не позавидуешь и не пожелаешь даже врагу. Кажется, что весь мир застыл в какой-то паузе и ожидании. Все наши гастроли с апреля 2020 года по март 2021 года, к сожалению, отменились, а планы рассыпались, словно карточный домик. Традиционные двухмесячные зимние гастроли по Франции, декабрьские и летние в США, Мексике, Испании, Бельгии, Китае и многих других… Даже в Украине сейчас из-за карантина сложно что-то планировать. Мой муж – Александр Стоянов, кроме того, что первоклассный артист балета, также является артистическим директором, организовывает гастроли, сейчас часто сталкивается с проблемой отмены-переносом спектаклей. Только он все наладит, собирает труппу и приходит сообщение, что город, в котором мы должны танцевать, попадает в красную зону.

В театре болеет очень много людей, то мы входим в форму, то из нее выходим, потому что кого-то закрывают на карантин. Для артистов, которые привыкли быть всегда в обойме и востребованными – это очень сложное время. Многие лишились заработка и вынуждены искать себя в других профессиях.

– Как считаете, правильно ли сейчас запрещать артистам выступать?

– Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. По жизни придерживаюсь мнения – не судите, да несудимые будете. Вопрос больной и двоякий. С одной стороны спектакли способствуют скоплению людей, маски не дают гарантию и не защищают на 100% от заболевания. С другой стороны, для артиста балета – это потеря формы и маленькая творческая смерть.

– Как вы представляете свою жизнь, к примеру, через 5-10 лет? Что бы вы хотели изменить или поменять сейчас?

– Свою жизнь через 5-10 лет я представляю такой же активной. Думаю, что буду больше сконцентрирована на административной деятельности. На творчестве, помогая раскрываться таланту других личностей. Несмотря на все трудности с которыми приходится сталкиваться на государственной службе в Киевском государственном хореографическом училище, я получаю удовольствие от своей работы, когда вижу горящие глаза деток, когда вижу, что стены училища преображаются и постепенно для детей создаются комфортные условия для учебы. Хочу быть проводником для юных дарований, балетных талантов в их новом направлении в жизни. А еще хочу посвятить себя своим детям, быту, мечтаю пройти курсы кулинарии, заняться собственным садом.

Чтобы я хотела поменять? Сделала бы не 24 часа в сутки, а хотя бы 36 (смеется). А в остальном практически ничего. Еще бы отменила всемирную пандемию, вернула бы все на круги своя. У людей так часто бывает: "Что имеем, не храним, потерявши – плачем". Когда у нас был безумно плотный гастрольный график, не было времени, для того чтоб проводить его с семьей в Киеве… мы жаловались друг другу со Стояновым, что скучаем по детям и хотим быть с ними чаще. Сейчас мы все время в Киеве и тоже жалуемся, но уже по другому поводу – хотим выехать за границу, на гастроли. Человеку всегда что-то не так и не то. Нужно искать что-то хорошее в каждом моменте жизни и радоваться, и наслаждаться всеми ее проявлениями.

– У многих звезд шоу-бизнеса очень плотный график. К тому же, у вас в семье два артиста, хватает ли время друг на друга? Как любите проводить время вдвоем с мужем?

– Мы с мужем всегда находим время друг для друга и даже тогда, когда все дома…. Мы часто друг другу делаем какие-то романтические сюрпризы. Помню, как-то встречала Сашу в аэропорту, после гастролей, завязала ему глаза и отвезла в необычное место. Убеждена, что любые отношения – это любимая работа двоих. Чтобы не приедаться, нужно трудиться друг для друга и не забывать, что жена для мужа должна быть не только матерью его детей, домохозяйкой, но и любовницей, другом, союзником, хорошим партнером. Поэтому женщина должна соединять в себе эти качества и дома тоже радовать глаз, как цветок, а не ходить в старых штанах.

Мужчина должен любить женщину так, чтоб у нее не было даже тени сомнений, что ее кто-то другой может любить больше. Он должен помнить, что жена – это бесценное сокровище и то, что она именно с ним – это его джек-пот и большая награда.

Мы любим вместе смотреть фильмы в постели. Обожаем ездить на машине в другие города, посещать рестораны, музеи, вместе готовить, ходить после спектакля на парные массажи. В принципе, мы все делаем вместе, нам не скучно и это важно. Даже бренд, который мы создали – Art of self love, об искусстве любить себя, мы создали его вместе. Саша первую аромасвечу создал для меня, а потом уже через какое-то время мы решили сделать небольшое свечное производство. Он как никто другой знает, что в моей гримерке и дома, в каком бы уголке мира я не танцевала, всегда горит свеча. Это мой ритуал, который помогает черпать вдохновение и энергию. Самое любимое мое время суток – вечер, ночь, когда мы ложимся спать, когда я носом утыкаюсь в его шею и чувствую полное умиротворение и спокойствие.

– Ваши дети, глядя на вас с мужем, желают также стать артистами? Или у них другие увлечения?

– Тимур у нас футболист. Он еще дошкольником сказал, что балет не его. Ему было года три, когда мы его первый раз привели на "Щелкунчик". Первые пять минут он сидел, как завороженный, а потом ему все надоело, повернулся и сказал: "Мама, балет – неть!" Я говорю: "Хорошо, не вопрос, заставлять не будем".

А Настя у нас балериной родилась. В ней очевидная склонность. Настя очень танцевальная, мягкая, артистичная и растяжка у нее от природы отличная, но пока хочет быть дизайнером. Недавно праздновали ее День рождение и она заказывала у всех сумочки.

Пришла к выводу, что родители, которые преуспели в каком либо деле, не всегда могут заниматься тем же со своими детьми, в силу своей требовательности. Например, мне не нравится подход моей дочери к танцам… Я к сожалению, наверное, не смогу с ней заниматься, если она будет подходить с такой же ответственностью к танцам, как сейчас.

– Задумывались ли вы с супругом о пополнении в семье?

– С регулярной завидностью задумываюсь, особенно, когда об этом напоминает Александр. Так что если еще раз в Украине введут один локдаун, возможно, в нашей семье появится третий ребенок.

– Немного о шоу "Танці з зірками. Как вы считаете, что многим участникам не хватало для победы в шоу?

– Так нельзя сказать, что всем не хватает какой-то конкретной черты. Одному не хватает трудолюбия, другому физических данных, третьему артистизма, четвертом нужно расслабиться и раскрепоститься, потому что очень зажат. Все люди индивидуальны.

И важно помнить, что не все в равных условиях начинают свой старт в этом проекте. Кто-то танцевал каждый день на сцене, в репетиционном зале, а кто-то впервые делал первые шаги на паркете, поэтому я обращала внимание на то, чему человек научился за проект. Сколько усилий приложил.

– Что думаете о победе Санты и о том, что она передала кубок Юле Саниной?

– Все три участницы финала выкладывались максимально, чтоб выиграть и прошли 14 сложных эмоционально и физически недель. Что касается поступка Санты, которая передала свой кубок Юле Саниной. Я думаю, что это было эмоциональное решение, она не ожидала, что победит. Я считаю, что они обе достойны победы, они дарили зрителям каждый эфир настоящий праздник.

– Часто ли случались размолвки с судьями на шоу "Танці з зірками"?

– Пока не вспоминаю такого случая. Мы зачастую дышим в унисон, хотя иногда наши мнения могут не совпадать. Мы артисты разных жанров.

– Ваши ссоры с Ольгой Фреймут стали настоящими скандалами на шоу. Вы часто с участниками враждуете? И чем всегда заканчиваются ваши конфликты?

– С Ольгой Фреймут у нас добрые отношения, мы с ней общались и были знакомы еще задолго до шоу. Наверное, поэтому она позволяла себе больше остальных. Я придерживаюсь мнения, что артист должен высказываться в танце, когда танец заканчивается, свое мнение высказывают члены жюри. Мы не ждем оправданий от участников. Мы ждем от них только танец! Они же могут высказываться в сюжете или на балконе, который для этого и предназначен.

Мы все должны подарить праздник и яркую картинку для зрителя. Судьи должны мотивировать артистов работать на все 100%. Очень важно смогли ли судьи подобрать правильные слова, для того чтоб поиграть на струнах души и помочь внутреннему оркестру участников раскрыться и зазвучать. Да, иногда приходится говорить правду в глаза, некоторые герои, порой не приходили на репетиции, потом плакали и говорили, что не успели выучить новый танец. Как человеку, мне было искренне жаль их, хотелось поддержать. Но как артист, я считаю, что это с их стороны был непрофессиональный подход. Когда вы выходите на паркет, все недосыпания, недоедания, болезни не имеют ровным счетом никакого значения. Есть только ваш герой, которого вы танцуете и зритель. Участники знали заранее, что идут в главное шоу страны и чтобы был результат, нужно работать и уделять танцу внимание. Как судья я не могу сказать: "и так сойдет", я должна сказать правду, даже понимая, что фанатам участников это не понравится.

Звезды адекватные люди, они все понимают, мы работаем на один результат – подарить праздник зрителям. Поэтому большинство нормально ко всему относятся и реагируют. Но конечно есть и те, кто воспринимает замечания, как обиду и переносят их потом в жизнь. За 4 сезона в танцах, таких было пару человек.

– Во время работы балерины, вы сталкивались с завистью коллег? Была ли конкуренция в театре? Случались ли с вами такие неприятные ситуации, например, когда иголки подкладывали в пуанты или что-то в таком духе?

– Конкуренция присутствует в любой сфере. Главное правильно на нее реагировать, она должна правильно мотивировать и заставлять тебя работать еще больше. Нельзя тратить свое время и энергию на мелкие пакости… Когда человека из нутрии съедает желчь, зависть и злость, у него отсутствует творческий рост. Он не развивается ни как личность, ни как актер. Лучше направлять всю свою силу и энергию на саморазвитие, самопознание, на работу в зале.

В жизни всегда есть две стороны медали, в зависимости от того с какой стороны человек на нее смотрит. Конечно балетный коллектив – это зачастую женский коллектив. С одной стороны можно его рассматривать, как клубок целующихся змей. Потому что истории конечно в жизни были разные, вырезали мех на шубе, рассыпали стекло на ступеньках в надежде, что я порежу ноги перед спектаклем, подрезание тесемок в кулисах. Все это было. Важно то, как ты через это проходишь, и что ты для себя выносишь… Потому что вокруг всегда есть люди, которые несут позитив, настроены на творческую волну и занимаются саморазвитием. Тут вопрос, какую сторону видишь ты. Я для себя выделяю позитивных людей и умею идентифицировать недоброжелателей, отстранять их от себя и не пускать в свое пространство, не реагировать на их желчь, злость и неудовлетворение собственной карьерой. Не хочу включаться в их игру, лучше свою энергию направлять на творчество, развитие, помощь кому-то.

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