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4 марта • обновлено в 14:22
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Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой: реакция звезды

1.7т
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на новость о том, что она больше не является ведущей премии "Муз-ТВ" – ее заменила певица Ольга Бузова.

Так, в комментарии изданию Super Кудрявцева призналась, что руководство канала не поставило ее в известность о кадровых перестановках.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Instagram @leratv

"Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость. Дело не в том, кем меня "заменили", я отношусь к этому спокойно, а в том, что никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении", говорит Кудрявцева.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Instagram @buzova86

Примечательно, что после того, как Лера узнала новость, в своем Instagram она опубликовала фрагмент из мультфильма "Ну, погоди!", на котором Волк взбирается по веревке вверх, а заяц обрезает эту веревку.

В комментариях пользователи отметили:

"Это Бузова взбирается на Олимп".

Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой

Кроме того, поклонники принялись поддерживать телеведущую:

Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой
Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой
Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой
Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой
Кудрявцеву выгнали с "Муз-ТВ" из-за Бузовой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева рассказала, что в 24 года стала жертвой домашнего насилия. Знаменитость призналась, что у нее были отношения с богатым мужчиной, который избивал и издевался над ней.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Ольга Бузова Лера Кудрявцева
Место
Россия
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