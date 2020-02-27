"В лес вывозили зимой": Кудрявцеву избивал богатый ухажер

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что в 24 года стала жертвой домашнего насилия.

В новом интервью в шоу "Ален, блин!" на YouTube-канале Super знаменитость призналась, что у нее были отношения с богатым мужчиной, который избивал и издевался над ней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лера Кудрявцева КП

"Это были чудовищные годы, я жила со страшным человеком. Это было домашнее насилие, был абсолютно шизофреничного типа мужчина, который был в меня влюблен. Он ревновал меня, прослушивал телефоны, избивал, запрещал все, бегал на каналы. Это был ад, я уже работала на телевидении тогда. Это было чудовищно, я абсолютно поддерживаю закон против домашнего насилия и считаю, что нужно карать, кастрировать этих мужиков, которые издеваются над женщинами", – вспоминает Лера.

Лера Кудрявцева кадр из видео

По словам Кудрявцевой, сейчас ее бывший возлюбленный живет во Франции, у него есть жена и дети. Однако имя мужчины звезда не назвала.

"Это был влиятельный человек с миллионами. Он меня "купил": бриллианты, шубы, машины... Я его не любила, но по своей глупости думала, что его полюблю. И, когда мы начали с ним жить, у меня закончилась моя жизнь. Я убегала – меня охранники возвращали, запугивали. Я тайно купила квартиру, ночью убежала и сидела там два месяца, не выходя. Это было счастье свободы. Я не называю его имени, только потому что у него сейчас есть дети. Мой случай – это уголовщина, меня в лес вывозили зимой, в мороз", – поделилась Лера.

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лере Кудрявцевой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них.

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