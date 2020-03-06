Кудрявцева со скандалом ушла с "Муз-ТВ" после замены ее на Бузову

Российская телеведущая Лера Кудрявцева объявила о своем уходе с канала "Муз-ТВ" после скандала с премией.

Так, о том, что она решила покинуть телеканал, на котором проработала 20 лет, знаменитость сообщила в комментарии Starhit.

Лера Кудрявцева Instagram @leratv

По словам Кудрявцевой, с таким "свинским отношением" она мириться не будет.

"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка "10 самых" 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На "МУЗ-ТВ" я вела программу чисто за символическую плату – по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то – родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", – заявила Лера.

Лера Кудрявцева Instagram @leratv

Кроме того, Кудрявцева разочарована поведением Армана Давлетярова – главы телеканала:

"Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку. Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение "друга" и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!"

Лера Кудрявцева Instagram @leratv

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Лера Кудрявцева резко отреагировала на новость о том, что она больше не является ведущей премии "Муз-ТВ" – ее заменила певица Ольга Бузова. В частности, по словам телеведущей, ее больше разозлило то, что руководство канала не поставило ее в известность о кадровых перестановках.

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