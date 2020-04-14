Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что после рождения дочери Маши летом 2018 года она забеременела в третий раз, однако не смогла выносить ребенка.

Такое признание знаменитость сделала в прямом эфире с Тиной Канделаки.

Лера Кудрявцева peopletalk.ru

Так, по словам Леры, спустя несколько месяцев после вторых родов, она почувствовала изменения в организме:

"Появились боли в спине, живот тянуло. Позвонила своему гинекологу и поехала в клинику. Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца".

Лера Кудрявцева с мужем Игорем Макаровым Instagram @leratv

Кудярвцева признается, что они с мужем Игорем Макаровым решили оставить ребенка:

"Посчитали так: если смогу выносить, то будет замечательно. Но так получилось, что не вышло".

По словам телеведущей, это произошло из-за того, что в тот период ее организм был очень ослаблен из-за ЭКО и тяжелой беременности.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой Машей Instagram @leratv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева оскорбила россиян, работающих дома во время пандемии коронавируса.