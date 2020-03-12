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12 марта • обновлено в 12:58
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Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе: что случилось

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Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила серьезную травму на экстремальном аттракционе во время отдыха в Дубае.

О неприятности рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Instagram @leratv

Так, по словам Леры, во время катания она сильно ударилась головой.

"Даже не знаю, как мягче сказать. Короче, я тупая! Кто в этом не сомневался – ликуйте. Признаю. Увидела огонечки, музыку и побежала вприпрыжку. Начиналось все весело, пока этот стул не перевернулся на 360 градусов, и я со всей дури не долбанулась башкой. Дальше все как в тумане. Если буду тупить, знайте, у меня карусельная травма!", – рассказала Кудрявцева.

В комментариях поклонники принялись поддерживать телеведущую, а также признавались, что они сами не решились бы прокатиться на таком аттракционе.

Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе
Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе
Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе
Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе
Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева, которой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них, показала фото в купальнике.

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Автор
Анна Михно
Персона
Лера Кудрявцева
Место
Россия
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