Кудрявцева получила серьезную травму на отдыхе: что случилось

Российская телеведущая Лера Кудрявцева получила серьезную травму на экстремальном аттракционе во время отдыха в Дубае.

О неприятности рассказала сама знаменитость на своей странице в Instagram.

Лера Кудрявцева Instagram @leratv

Так, по словам Леры, во время катания она сильно ударилась головой.

"Даже не знаю, как мягче сказать. Короче, я тупая! Кто в этом не сомневался – ликуйте. Признаю. Увидела огонечки, музыку и побежала вприпрыжку. Начиналось все весело, пока этот стул не перевернулся на 360 градусов, и я со всей дури не долбанулась башкой. Дальше все как в тумане. Если буду тупить, знайте, у меня карусельная травма!", – рассказала Кудрявцева.

В комментариях поклонники принялись поддерживать телеведущую, а также признавались, что они сами не решились бы прокатиться на таком аттракционе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лера Кудрявцева, которой хирургическим путем удалили силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них, показала фото в купальнике.

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