Кудрявцева, Бледанс, Заворотнюк и другие: топ-6 российских звезд, увеличивших бюст

Уже несколько дней звезды и пластические хирурги обсуждают ЧП, которое случилось с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Так, у знаменитости лопнул грудной имплант и ей пришлось удалять оба хирургическим путем.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку российских звезд, которые увеличили свой бюст.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева увеличила бюст еще пятнадцать лет назад. Телеведущая ранее не признавалась в этом, пока ей не пришлось удалить силиконовые импланты из груди из-за разрыва одного из них.

Лера Кудрявцева

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова была обладательницей первого размера груди. Однако после рождения и кормления ребенка она решилась на операцию и увеличила бюст на два размера.

Дана Борисова

"После родов и годовалого кормления дочери моя грудь превратилась в две высохшие тряпочки", — говорила Дана.

Анастасия Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая борется с раком мозга, не признавалась в хирургическом вмешательстве. Однако по фото можно заметить, что она также увеличила грудь на 2 размера. Отметим, что до болезни актриса часто появлялась на публике в нарядах с откровенным декольте.

Анастасия Заворотнюк

Ирина Дубцова

Певица Ирина Дубцова, в отличие от Анастасии Заворотнюк, честно призналась в увеличении размера груди. Артистка считает, что бессмысленно скрывать очевидное.

"Не вижу смысла выдумывать фантастические истории, откуда в моем декольте вместо первого размера вдруг появился третий", — говорила Дубцова.

Ирина Дубцова

Анастасия Волочкова

Как и многие звезды, балерина Анастасия Волочкова предпочитает уклоняться от прямых вопросов об увеличении своего бюста. Но, если сравнить ее фото разной давности, можно заметить хирургическое вмешательство. Отметим, что, судя по всему, Анастасия гордится своей шикарной грудью, ведь часто фотографируется топлес.

Анастасия Волочкова

Эвелина Бледанс

Одна из самых притягательных знаменитостей Эвелина Бледанс всегда щеголяла своей сексуальностью как главным козырем. Однако телеведущая не раз подчеркивала, что ее фигура была далека от идеала, пока она не рискнула увеличить грудь.

Эвелина Бледанс

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Анна Семенович призналась, что страдает от генетической патологии под названием гигантомастия и ей пришлось сделать операцию по уменьшению груди.

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