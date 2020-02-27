Российская певица, солистка группы Reflex 47-летняя Ирина Нельсон не перестает удивлять поклонников своей красотой и молодой внешностью.

Так, в своем Instagram артистка делится соблазнительными фотографиями. OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как изменилась Ирина Нельсон с начала 2000-х, когда группа Reflex была на пике своей популярности.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон (первая фамилия Терешина) начинала свою карьеру в составе новосибирского джазового оркестра. Впервые прославилась она как певица Диана, выступая под этим псевдонимом в 1992–1999 годах.

В 1999 году Нельсон основала новую группу REFLEX, в которой стала ведущей солисткой.

В 2007 году покинула коллектив и в дальнейшем выступала сольно, с 2012 года совмещает сольную карьеру с работой в коллективе в качестве основной солистки как "Ирина Нельсон и группа REFLEX".

Ирина Нельсон и группа REFLEX Pinterest

Сейчас певица находится в отличной физической музыкальной форме, регулярно дает концерты. Многих интересует, как звезда ухаживает за собой и сохраняет такие потрясающие лицо и фигуру.

Как известно, Ирина Нельсон придерживается вегетарианства. Она веган: ест только фрукты, овощи, бобовые и молоко.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Также солистка REFLEX занимается йогой и старается правильно ухаживать за собой.

Так, она использует израильскую косметику, очищающие средства с глиной и водорослями, тканевые маски, миндальное масло. Кремам для тела Нельсон предпочитает сауну с эфирными масла лайма и кедра.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

"В моей спальне, например, нет электронных приборов, не заношу туда даже мобильный телефон. Это священное место, не зря в гостиничных номерах в тумбочку кладут Библию. Помните, что последняя мысль сегодня – первая мысль завтра. Поэтому, засыпая, думаю только о хорошем", – говорит Ирина Нельсон.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

По признанию артиски, она пробовала мезотерапию и ботокс, но ни то, ни другое ей не пришлось по душе. По словам звезды, мезотерапия – это "чудовищно больно", а с помощью ботокса она пыталась убрать морщины вокруг глаз.

"Морщинки исчезли, но вместе с ними ушла и живая мимика, а для артистки это ужасно. Cлава богу, сейчас этот "сковывающий" эффект прошел", – рассказывает Нельсон о своем опыте использования ботокса.

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон Pinterest

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

Ирина Нельсон instagram.com/irinanelson

"То, как я выгляжу, – результат моего долголетнего и постоянного труда, а вовсе не подарок природы... В 16 лет я была гадким утенком – сутулым подростком", – призналась как-то артистка в интервью.

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