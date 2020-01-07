Куда исчезла жена Путина после развода и как она выглядит сегодня: тайны бывшей первой леди России

6 января бывшей первой леди России Людмиле Путиной исполнилось 64 года.

Как правильно называть сегодня бывшую супругу президента РФ: Путина, Очеретная или Шкребнева? Как ей жилось с бывшим мужем и кто такой Артур Очеретный? Об этом и не только в материале OBOZREVATEL.

Что о ней известно

Людмила Шкребнева родилась в 1958 г. в Калининграде, в рабочей семье. Девушка окончила школу в 1975 г. и сразу пошла трудиться. Людмила была почтальоном, училась на токаря, работала санитаркой в больнице, аккомпаниатором и даже стюардессой.

Поиски себя у Людмилы закончились поступлением в ЛГУ, на факультет филологии, который она окончила в 1986 г. по специальности филолог-романист.

Как познакомилась с Путиным?

Знакомство с будущим мужем произошло во время учебы в университете, на концерте Аркадия Райкина.

В своей книге “Владимир Путин. Дорога к власти” Людмила вспоминает, что ее ухажер был далеко не идеальным и мог опоздать на свидание, на час или полтора, а еще он отличался вспыльчивостью и резкостью высказываний.

С тех пор Путин не сильно изменился, как известно, президент России никогда не приезжает вовремя на официальные встречи, что уже стало его своеобразной “визиткой.”

В 1983 г. последовало долгожданное предложение руки и сердца, которое, по словам Людмилы, было совсем не романтичным. Свадьба прошла на речном трамвайчике, плававшем по Неве.

Семейную жизнь Людмилы портили частые командировки мужа. Так, свою первую дочь она родила после того как самостоятельно добралась на такси до роддома.

Мария появилась на свет в апреле 1985 г, а младшая Екатерина, в августе 1986 г.

Когда карьера Путина пошла вверх, личная жизнь еще больше осложнилась. Людмила вспоминала: “ "То, что Владимир Владимирович всю нашу совместную жизнь меня испытывал, — совершенно точно. Всегда было ощущение, что он все время как бы наблюдал за мной — какое я сейчас приму решение, верное или нет, выдержу ли я то или иное испытание. Есть же известная фраза: не хвали женщину, чтобы ее не испортить. Так что Владимир Владимирович меня всегда тренировал, держал, так сказать, в тонусе".

С 2000 по 2014 г. Людмила Путина была первой леди страны и посвящала себя общественной деятельности, за что была даже награждена. В этот период уместился 4-летний перерыв, во время которого она "передала" свой титул жене тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Но потом мужчины сделали рокировку и все вернулось на свои места.

В 2013 г. по иронии судьбы после спектакля ( снова театр!) супруги дали интервью, в котором сообщили, что их брак исчерпал себя и они решили развестись.

Людмила тогда сказала: “"Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли и живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас, у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность, и перелеты для меня сложны. У нас, можно сказать, цивилизованный развод”.

Жизнь после Путина

После развода Людмила надолго исчезла из поля зрения. В 2016 г. Путин сообщил, что он периодически видится с бывшей супругой и у них хорошие отношения “ возможно, даже лучше, чем были”.

Но в основном вся информация о Людмиле появлялась в результате журналистских расследований. Так, СМИ выяснили, что женщина вышла вторично замуж. Супругом Людмилы Александровны стал молодой бизнесмен Артур Очеретный.

Артур Очеретный (справа)

Очеретный руководит Центром развития межличностных коммуникаций и издательским домом “Литературная учеба”.

Мелькало имя бывшей жены Путина ( теперь уже Очеретной) и в сюжетах о судебном процессе между Артуром Очеретным и его бывшей супругой, касающимся вопроса опеки над ребенком. В частности адвокаты бывшей жены Очеретного инициировали разбирательство по поводу “попытки другой стороны воспользоваться высокими связями”.

СМИ также рассекретили информацию о том, что и сама Людмила не брезгует пользоваться “услугами” бывшего супруга. Так, она вытащила из-под ареста имущество, принадлежащей ей компании “ИнтерьерСервис”, сумев избежать конфискации.

Такая вот “нелегкая” судьба у девочки из Калининграда, сделавшей в свое время правильный выбор. Не зря говорят, что, чтобы стать генеральшей, нужно выйти замуж за лейтенанта.

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