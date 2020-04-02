Куда исчезла фаворитка Меладзе из "ВИА Гры" Ева Бушмина: где она и как изменилась

Украинская певица, солистка группы "ВИА Гра" в 2010-2012 годах Яна Швец, более известная под псевдонимами Ева Бушмина и LAYAH, 2 апреля отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 31 год. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, куда исчезла артистка, как она сейчас выглядит и чем занимается (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Яна Швец (LAYAH) Pinterest

Яна Швец родилась в Свердловске Луганской области. Ее сценический псевдоним – Ева Бушмина. Артистка была участницей украинской "Фабрики звезд 3", где заняла 5-е место.

В 2010 году она заменила Татьяну Котову в группе "ВИА Гра". После этого пошли слухи о романе между Бушминой и продюсером группы Константином Меладзе, однако они не нашли подтверждения.

С 2012 года Ева Бушмина начала свою сольную карьеру. Причем личная жизнь Яны Швец оказалась в центре внимания из-за романа с женатым Дмитрием Лановым, сыном политика Владимира Ланового.

Отношения пары долго держались в тайне, а свадьба в 2012 году была засекреченной. Летом 2013 года Бушмина родила дочку, которую назвали Эдита.

Яна Швец (LAYAH) Pinterest

С 2016 года Яна Швец работает под псевдонимом LAYAH. Она поет и выпускает клипы на свои песни.

Из бывших участниц "ВИА Гры" Бушмина поддерживает отношения только с Альбиной Джанабаевой.

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