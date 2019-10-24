"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с героем шоу "Холостяк-9" Никитой Добрыниным.
Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, звезда позирует с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держит в руках смартфон.
Пикантное фото Цибульской и Добрынина озадачило сеть
"А сколько времени ты проводишь в интернете перед сном? И что тебя может отвлечь", – спросила она у поклонников.
В частности, пользователи задались вопросом, как на такие откровенные фотографии реагирует избранница Добрынина Даша Квиткова.
Оля Цибульская и Никита Добрынин на пикантном фото
instagram/cybulskaya
"Это Никита Добрынин?", "На что смотрит Даша", "Даша фотографировала?", "Сексуально", "Выглядит, как элитный мужской бордель", "Очень распустилась Оля, звездная болезнь", "Ну и фото", "К чему фото", "Как горячо", – отреагировали пользователи.
Квиткова и Добрынин
instagram/nikitadobrynin
Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша, среди которых Никита выбрал последнюю.
Позже Добрынин часто делился пикантными кадрами с Квитковой. В сентябре они показали горячее фото в нижнем белье.
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