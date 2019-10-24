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24 октября • обновлено в 19:41
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"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото

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Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с героем шоу "Холостяк-9" Никитой Добрыниным.

Соответствующую фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, звезда позирует с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держит в руках смартфон.

Пикантное фото Цибульской и Добрынина озадачило сеть

Пикантное фото Цибульской и Добрынина озадачило сеть

"А сколько времени ты проводишь в интернете перед сном? И что тебя может отвлечь", – спросила она у поклонников.

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В частности, пользователи задались вопросом, как на такие откровенные фотографии реагирует избранница Добрынина Даша Квиткова.

Оля Цибульская и Никита Добрынин на пикантном фото

Оля Цибульская и Никита Добрынин на пикантном фото

instagram/cybulskaya

"Это Никита Добрынин?", "На что смотрит Даша", "Даша фотографировала?", "Сексуально", "Выглядит, как элитный мужской бордель", "Очень распустилась Оля, звездная болезнь", "Ну и фото", "К чему фото", "Как горячо", – отреагировали пользователи.

"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
"Куда Даша смотрит?!" Цибульская и Добрынин озадачили сеть пикантным фото
Квиткова и Добрынин

Квиткова и Добрынин

instagram/nikitadobrynin

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. 25 участниц старались удивить главного героя. К последнему выпуску в финале остались две девушки: Лилия и Даша, среди которых Никита выбрал последнюю.

Позже Добрынин часто делился пикантными кадрами с Квитковой. В сентябре они показали горячее фото в нижнем белье.

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Персоны
Оля Цибульская Никита Добрынин Даша Квиткова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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