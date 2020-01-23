"Кто убил Немцова и Литвиненко?" Скандальный Панин жестко наехал на Путина

Скандальный российский актер Алексей Панин жестко высказался о президенте РФ Владимире Путине. Так, артист отметил, что хотел бы узнать, кто убил политика Бориса Немцова и почему не спасли детей в Беслане.
Кроме того, на своей странице в Instagram, актер разместил снимок, на котором он изображен вместе с Путиным.
instagram.com/actor_ap
"Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль, что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил, кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший! Он просто не в курсе! Он бы помог и всех наказал! Мне кажется, во всем виновата Америка и Европа. Они нам завидуют и хотят, чтобы мы погибли!" – написал скандальный актер.
Тогда меня интересовали только деньги и моя успешная жизнь. Жаль что нельзя повернуть время назад. Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко. Почему какие-то враги 😎 разграбили страну и лишили стариков пенсии. Почему не спасли детей в Беслане.... и отравили людей газом в Норд-Осте. Путин хороший ! Он просто не в курсе ! Он бы помог и всех наказал ! Мне кажется во всём виновата Америка 🇺🇸 и Европа.🇪🇺 Они нам завидуют и хотят что бы мы погибли ! Я очень жду когда будут следующие выборы что бы мы снова доказали всему миру что наша демократия самая настоящая ! Все на выборы ! На самые честные выборы в мире ! А ещё предлагаю скинуться Всей страной на букет цветов для Валентины Матвиенко ! Она же женщина... РОССИЯ ВПЕРЁД ! АМИНЬ ! 🙏 #Путин #ВладимирПутин #Россия #Страна #ЛучшаяСтрана #ВсеДерьмоТолькоМыХорошие #РоссияВперёд #АлексейПанин #Панин
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Алексей Панин опубликовал и другой неоднозначный пост. Он рассказал, что соскучился по Киеву, украинской певице Ирине Билык и попросил прощения перед украинцами за развязанную Россией войну, отметив президента Владимира Зеленского.
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