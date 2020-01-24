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24 января • обновлено в 09:35
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"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини

2.2т
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Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известна под псевдонимом Глюкоза, поделилась совместным фото с телеведущей Ксенией Собчак.

На снимке, опубликованном на странице певицы в Instagram, они с телеведущей позируют вместе на пляже в соблазнительных купальниках.

Глюкоза

Глюкоза

Instagram @glukozamusic

Новости
Глюкоза взбудоражила сеть полуобнаженным телом: горячие фото

На фото певица и телеведущая демонстрируют стройные фигуры, акцентировав внимание на ягодицах.

"Ничто так не украшает женщину, как другая красивая женщина рядом!", – подписала фотографию Глюкоза.

Впрочем подписчики Глюкозы неоднозначно отреагировали на снимок звезд:

"Тут как раз наоборот, что в поговорке, что на вашей фотографии", "Зачем там Собчак", "Собчак красивой вряд ли назовешь, а вот вы – куколка", "Нет, ну Наталья красавица по сравнению с Ксюшей".

"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини
"Все испортила": российскую певицу атаковали из-за фото Собчак в бикини

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Глюкоза, показала горячие фото с отдыха на пляже. На снимках певица запечатлена в откровенном купальнике, который с трудом прикрывает формы знаменитости. Впрочем, на одном из снимком Глюкозе все-так не удалось спрятать грудь от любопытных глаз подписчиков.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Глюкоза
Место
Россия
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ДВЕ КОБЫЛЫ ИЗ РОССИИ ЗАМЕНЯЮТ 3 КОРОВ!!! АНТЕНЩИЦЫ И НЕУДАЧНИЦЫ!!!
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Гоша Злой
Гоша Злой
две старые вешалки
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