Победителем юбилейного, 10 сезона вокального проекта "Голос " стал 18-летний Роман Сасанчин – представитель команды Тины Кароль.

OBOZREVATEL решил рассказать, кто такой Рома Сасанчин и какова история успеха юного певца (видео смотрите в конце материала).

Роман Сасанчин победил на шоу "Голос країни 10" Пресс-служба 1+1

Роман Сасанчин стал одним из самых молодых победителей в истории "Голосу країни". Однако это не первая его победа в вокальных шоу – ранее он уже становился победителем "Голос. Діти" и тоже в команде Тины Кароль.

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. С самых юных лет Сасанчин начал питать любовь к музыке и творчеству.

Роман Сасанчин в финале "Голос країни 10" Пресс-служба 1+1

С пяти лет Рома начал заниматься вокалом. Впервые выступил перед публикой в школе, когда спел на первом звонке. Но тогда его главными слушателями были родители и бабушка.

Роман Сасанчин и Тина Кароль YouTube

Преподаватели парня неоднократно подчеркивали, что Роман – настоящий самородок и обязан достичь успеха в карьере музыканты.

В 2012 году 10-летний Рома участвовал в "слепых прослушиваниях" первого сезона талант-шоу "Голос. Діти ", но тогда ни один из тренеров шоу его не выбрал. К слову, Тина Кароль, которая позже приведет его к двум победам на главных вокальных шоу страны, также тогда не обратила на парня внимание.

Роман Сасанчин сейчас Instagram @sasanchyn_official

В 2013 году он закончил Товстенскую музыкальную школу, Львовскую специализированную музыкальную школу-интернат им. Соломии Крушельницкой (класс вокала), в которую Сасанчина пригласил Министр культуры Украины. В настоящее время учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств.

2 марта 2015 Сасанчин стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Діти" в команде Тины Кароль. В октябре того же года он презентовал клип на песню "Мамина звезда", который подарил ему канал 1+1. Музыку к песне написала Тина Кароль, а слова – Николай Бровченко.

Роман Сасанчин после победы на "Голос. Діти" Instagram @sasanchyn_official

26 апреля 2020 года Роман Сасанчин стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни", и опять в команде Тины Кароль. Кароль, в свою очередь, стала тренером-победительницей в пятый раз.

Кроме желаемого кубка, Роман Сасанчин получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.

Роман Сасанчин Пресс-служба 1+1

В студии "Сніданку з 1+ 1" во время онлайн-включения Роман поделился своими эмоциями после объявления имени победителя:

"Так много вчера всего происходило, для меня это был просто шок. Я обрадовался очень, благодарен всем друзьям и родным, кто меня поддерживал, ведь осуществилась моя заветная мечта".

Отметим, что изначально Роман был участником команды Дана Балана. После этапа "нокауты" Балан предпочел другого исполнителя, но Сасанчина в свою команду "украла" Тина Кароль. Позже первый тренер Романа – Дан Балан – отметил, что пожалел о своем решении.

Роман Сасанчин победил в "Голос країни" YouTube

Роман Сасанчин в шоу "Голос. Діти": смотреть видео онлайн

Роман Сасанчин в "Голос країни": смотреть видео онлайн

Оглашение победителя на "Голос країни": видео

Напомним, суперфинал юбилейного сезона "Голосу країни" стал благотворительным – все полученные средства от голосования и продажи рекламы пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, суперфинал проекта "Голосу країни-10" прошел в особом режиме из-за карантина в Украине. О том, чем еще удивил финал вокального шоу – читайте по ссылке.