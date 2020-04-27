Победителем юбилейного, 10 сезона вокального проекта "Голос " стал 18-летний Роман Сасанчин – представитель команды Тины Кароль.
OBOZREVATEL решил рассказать, кто такой Рома Сасанчин и какова история успеха юного певца (видео смотрите в конце материала).
Роман Сасанчин победил на шоу "Голос країни 10"
Пресс-служба 1+1
Роман Сасанчин стал одним из самых молодых победителей в истории "Голосу країни". Однако это не первая его победа в вокальных шоу – ранее он уже становился победителем "Голос. Діти" и тоже в команде Тины Кароль.
Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. С самых юных лет Сасанчин начал питать любовь к музыке и творчеству.
Роман Сасанчин в финале "Голос країни 10"
Пресс-служба 1+1
С пяти лет Рома начал заниматься вокалом. Впервые выступил перед публикой в школе, когда спел на первом звонке. Но тогда его главными слушателями были родители и бабушка.
Роман Сасанчин и Тина Кароль
YouTube
Преподаватели парня неоднократно подчеркивали, что Роман – настоящий самородок и обязан достичь успеха в карьере музыканты.
В 2012 году 10-летний Рома участвовал в "слепых прослушиваниях" первого сезона талант-шоу "Голос. Діти ", но тогда ни один из тренеров шоу его не выбрал. К слову, Тина Кароль, которая позже приведет его к двум победам на главных вокальных шоу страны, также тогда не обратила на парня внимание.
Роман Сасанчин сейчас
Instagram @sasanchyn_official
В 2013 году он закончил Товстенскую музыкальную школу, Львовскую специализированную музыкальную школу-интернат им. Соломии Крушельницкой (класс вокала), в которую Сасанчина пригласил Министр культуры Украины. В настоящее время учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств.
2 марта 2015 Сасанчин стал победителем второго сезона талант-шоу "Голос. Діти" в команде Тины Кароль. В октябре того же года он презентовал клип на песню "Мамина звезда", который подарил ему канал 1+1. Музыку к песне написала Тина Кароль, а слова – Николай Бровченко.
Роман Сасанчин после победы на "Голос. Діти"
Instagram @sasanchyn_official
26 апреля 2020 года Роман Сасанчин стал победителем десятого сезона талант-шоу "Голос країни", и опять в команде Тины Кароль. Кароль, в свою очередь, стала тренером-победительницей в пятый раз.
Кроме желаемого кубка, Роман Сасанчин получил главный приз вокального шоу – квартиру в Киеве.
Роман Сасанчин
Пресс-служба 1+1
В студии "Сніданку з 1+ 1" во время онлайн-включения Роман поделился своими эмоциями после объявления имени победителя:
"Так много вчера всего происходило, для меня это был просто шок. Я обрадовался очень, благодарен всем друзьям и родным, кто меня поддерживал, ведь осуществилась моя заветная мечта".
Отметим, что изначально Роман был участником команды Дана Балана. После этапа "нокауты" Балан предпочел другого исполнителя, но Сасанчина в свою команду "украла" Тина Кароль. Позже первый тренер Романа – Дан Балан – отметил, что пожалел о своем решении.
Роман Сасанчин победил в "Голос країни"
YouTube
Роман Сасанчин в шоу "Голос. Діти": смотреть видео онлайн
Роман Сасанчин в "Голос країни": смотреть видео онлайн
Оглашение победителя на "Голос країни": видео
Напомним, суперфинал юбилейного сезона "Голосу країни" стал благотворительным – все полученные средства от голосования и продажи рекламы пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование.
Как сообщал OBOZREVATEL, суперфинал проекта "Голосу країни-10" прошел в особом режиме из-за карантина в Украине. О том, чем еще удивил финал вокального шоу – читайте по ссылке.
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