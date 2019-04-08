Кто такие вероятные "первые леди" Украины: истории Порошенко и Зеленской

Совсем скоро президентская гонка завершится и вместе с главой государства победу одержит еще один человек – жена победителя. Она станет "первой леди" Украины. Звание не только почетное, но и ответственное.

Журналисты ТСН рассказали истории двух претенденток: Марины Порошенко и Елены Зеленской.

Обе они родились в феврале и уже достаточно долго прожили в браке со своими знаменитыми мужьями.

Марина Порошенко и Елена Зеленская

Марина Порошенко (Переведенцева)

Нынешняя "первая леди" – дочь замминистра здравоохранения УССР. Сама также окончила столичный медуниверситет и в конце концов стала врачом-кардиологом. Студентка Марина встретила своего будущего мужа на дискотеке. Официально вышла замуж через год после первой встречи с мужем. Ему было 18, а ей 21.

Марина Порошенко

Марина Порошенко старше своего мужа на 3 года. 1 февраля первой леди исполнилось 57. Каждый год на день рождения Петр Порошенко дарит ей путевку в страну, где они еще не были. Так, за брачные годы они объездили чуть ли не весь мир.

Марина в браке 35 лет. В семье Порошенко двое сыновей и двое дочерей. Уже есть внуки. Ради семейного уюта она бросила работу кардиолога.

Марина и Петр Порошенко

"Марина Порошенко за 5 лет успела проявить себя, и как ведущая новостей по случаю поздравления мужа, а еще как ведущая фитнес-уроков на одном из телеканалов и как покровительница инклюзивного образования. То есть отстаивает обучение в обычных, а не специальных школах детей с физическими недостатками", – отмечают журналисты.

Елена Зеленская (Кияшко)

Они учились с будущим шоуменом в параллельных классах, но встретились только после школы на улице. Студентку строительного факультета Криворожского университета Владимиру приходилось отвоевывать у другого парня. С тех пор официального бракосочетания Елена будет ждать целых 8 лет.

Елена Зеленская

Сейчас ей 41. Они с Владимиром сверстники. Какие подарки получает она – доподлинно не известно. Судя по декларации Зеленского, за женой числятся авто, квартира и украшения.

Елена и Владимир Зеленские

Елена Зеленская и Владимир вместе 24 года. 8 лет жили в гражданском браке. А в 2003 году поженились официально. Имеют двое детей. Младшему Кириллу 6. Старшей дочке Саше – 14. Кстати, она была на экранах телевизоров несколько лет назад в шоу "Рассмеши комика".

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть привел в восторг образ первой леди Украины Марины Порошенко на мероприятиях, которые проводились во Франции от имени супруги президента Французской Республики Брижит Макрон.

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