"Рабочая баба" и "корабельная сосна": кто такая Ирина Аллахвердиева

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева невольно стала героиней скандала в Верховной Раде, после того как в сеть попал разговор Давида Арахамии и Александра Корниенко о ее женских качествах.

Так, коллеги по фракции назвали Аллахвердиеву, в частности, "рабочей бабой" и "корабельной сосной". Сама народный депутат уже отреагировала на скандал, ответив, что, "личную жизнь женщины обсуждают мужчины, которые в ней не участвуют", а также назвав фейком данный разговор. О том, кто такая Ирина Аллахвердиева и что о ней известно, узнавал OBOZREVATEL.

Ирина Аллахвердиева Facebook Ирины Аллахвердиевой

Образование и карьера

Ирина Аллахвердиева – родом из Николаева, как и ее коллега, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Родилась 26 августа 1978 года, ей 41.

Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "Учет и аудит", работала экономистом.

О начале карьеры Ирины Аллахвердиевой фактически нет публичной информации; известно, однако, что, до того как стать политиком, она занимала должность замдиректора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах", а также замдиректора по развитию в Николаевском филиале "ИНГО Украина" – компании, которая тоже занимается страхованием.

На момент избрания в парламент Ирина Аллахвердиева работала директором Николаевской областной дирекции страховой компании "Уника".

Ирина Аллахвердиева Facebook Яна Доброносова

Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Facebook Яна Доброносова

Работа в Верховной Раде

Аллахвердиева прошла в Верховную Раду под № 116 в списке партии "Слуга народа". Она является членом комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.

По данным портала "Слово и дело", Аллахвердиева выполнила только девять обещаний из 96, данных ею избирателям.

Ирина Аллахвердиева в Раде Facebook Ирины Аллахвердиевой

Ирина Аллахвердиева (справа) Facebook Ирины Аллахвердиевой

Ирина Аллахвердиева Facebook Ирины Аллахвердиевой

Семья

Ирина Аллахвердиева замужем. Ее муж – предприниматель Яшар Новрузович Аллахвердиев. У супругов есть сын Карим.

Скандалы с участием Ирины Аллахвердиевой

Народный депутат Аллахвердиева славится модными нарядами, которые она носит на работу в Верховную Раду, причем многие из них довольно откровенны. Однажды, в октябре 2019 года депутат пришла на заседание Верховной Рады с сумкой Gucci стоимостью 1,892 тысячи долларов (около 50 тысяч гривен).

26 января 2020 года Ирина Аллахвердиева попала в аварию в Николаеве. По информации местных СМИ, депутат ехала на своем джипе Lexus NX200 по улице Пушкинской, и в неудачной попытке припарковаться, находясь в крайнем левом ряду, столкнулась с ехавшей Mazda. К счастью, никто в аварии не пострадал.

Ирина Аллахвердиева Facebook Ирина Аллахвердиева

Ирина Аллахвердиева Facebook / Ян Доброносов

Ирина Аллахвердиева Facebook Ирины Аллахвердиевой

Скандал с Корниенко и Арахамией

Ирина Аллахвердиева, которую на камеру обсудили коллеги по фракции "Слуга народа", прокомментировала скандал изданию "Страна". "Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала Аллахвердиева.

А в своем Facebook депутат написала, что считает попавшее в сеть скандальное видео фейком. "Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного", – написала она.

К слову, сам замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко назвал видеозапись смонтированной, но все же извинился за слова, которые в ней прозвучали. В свою очередь глава фракции Давид Арахамия заявил, что запись якобы смонтирована из двух частей. По его словам, один из фрагментов разговора действительно был посвящен коллеге, а в другом речь якобы шла об одной из кандидатов на пост городского головы.

Ирина Аллахвердиева (слева) Facebook Ирины Аллахвердиевой

Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Facebook Ирин Аыллахвердиевой

Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Facebook Ирины Аллахвердиевой

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых нелепых женских нарядах в Верховной Раде.