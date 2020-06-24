"Рабочая баба" и "корабельная сосна": кто такая Ирина Аллахвердиева
Ирина Аллахвердиева считает разговор коллег о ней фейком
Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева невольно стала героиней скандала в Верховной Раде, после того как в сеть попал разговор Давида Арахамии и Александра Корниенко о ее женских качествах.
Так, коллеги по фракции назвали Аллахвердиеву, в частности, "рабочей бабой" и "корабельной сосной". Сама народный депутат уже отреагировала на скандал, ответив, что, "личную жизнь женщины обсуждают мужчины, которые в ней не участвуют", а также назвав фейком данный разговор. О том, кто такая Ирина Аллахвердиева и что о ней известно, узнавал OBOZREVATEL.
Ирина Аллахвердиева Facebook Ирины Аллахвердиевой
Образование и карьера
Ирина Аллахвердиева – родом из Николаева, как и ее коллега, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Родилась 26 августа 1978 года, ей 41.
Окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "Учет и аудит", работала экономистом.
О начале карьеры Ирины Аллахвердиевой фактически нет публичной информации; известно, однако, что, до того как стать политиком, она занимала должность замдиректора Николаевского городского страхового агентства ЗАО "Инкомстрах", а также замдиректора по развитию в Николаевском филиале "ИНГО Украина" – компании, которая тоже занимается страхованием.
На момент избрания в парламент Ирина Аллахвердиева работала директором Николаевской областной дирекции страховой компании "Уника".
Ирина Аллахвердиева Facebook Яна Доброносова
Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Facebook Яна Доброносова
Работа в Верховной Раде
Аллахвердиева прошла в Верховную Раду под № 116 в списке партии "Слуга народа". Она является членом комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем подкомитета по вопросам тарифного и нетарифного регулирования.
По данным портала "Слово и дело", Аллахвердиева выполнила только девять обещаний из 96, данных ею избирателям.
Ирина Аллахвердиева в Раде Facebook Ирины Аллахвердиевой
Ирина Аллахвердиева (справа) Facebook Ирины Аллахвердиевой
Ирина Аллахвердиева Facebook Ирины Аллахвердиевой
Семья
Ирина Аллахвердиева замужем. Ее муж – предприниматель Яшар Новрузович Аллахвердиев. У супругов есть сын Карим.
Скандалы с участием Ирины Аллахвердиевой
Народный депутат Аллахвердиева славится модными нарядами, которые она носит на работу в Верховную Раду, причем многие из них довольно откровенны. Однажды, в октябре 2019 года депутат пришла на заседание Верховной Рады с сумкой Gucci стоимостью 1,892 тысячи долларов (около 50 тысяч гривен).
26 января 2020 года Ирина Аллахвердиева попала в аварию в Николаеве. По информации местных СМИ, депутат ехала на своем джипе Lexus NX200 по улице Пушкинской, и в неудачной попытке припарковаться, находясь в крайнем левом ряду, столкнулась с ехавшей Mazda. К счастью, никто в аварии не пострадал.
Ирина Аллахвердиева Facebook Ирина Аллахвердиева
Ирина Аллахвердиева Facebook / Ян Доброносов
Ирина Аллахвердиева Facebook Ирины Аллахвердиевой
Скандал с Корниенко и Арахамией
Ирина Аллахвердиева, которую на камеру обсудили коллеги по фракции "Слуга народа", прокомментировала скандал изданию "Страна". "Внешность и личную жизнь женщины как правило обсуждают мужчины, которые в ней никогда не участвуют", – сказала Аллахвердиева.
А в своем Facebook депутат написала, что считает попавшее в сеть скандальное видео фейком. "Опубликованное "сенсационное видео" – монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного", – написала она.
"Рабочая баба" и "корабельная сосна": кто такая Ирина Аллахвердиева
К слову, сам замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко назвал видеозапись смонтированной, но все же извинился за слова, которые в ней прозвучали. В свою очередь глава фракции Давид Арахамия заявил, что запись якобы смонтирована из двух частей. По его словам, один из фрагментов разговора действительно был посвящен коллеге, а в другом речь якобы шла об одной из кандидатов на пост городского головы.
Ирина Аллахвердиева (слева) Facebook Ирины Аллахвердиевой
Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Facebook Ирин Аыллахвердиевой
Ирина Аллахвердиева в Верховной Раде Facebook Ирины Аллахвердиевой
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