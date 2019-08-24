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Кто такая Алина Паш, зачитавшая рэп на Майдане перед Зеленским

3.5т Читать материал на украинском

Украинская певица Алина Паш вызвала много споров по поводу исполнения рэпа на Майдане во время празднования Дня Независимости в Киеве перед президентом Владимиром Зеленским.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кем является артистка, и какие на ее счету есть известные композиции.

Паш родилась на Закарпатье. С 13 лет активно участвовала во всеукраинских и международных вокальных фестивалях, а в 2012 году проходила кастинг в группу "Real O". Позже работала с группой "Горячий шоколад", на бэк-вокале "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

Алина Паш исполнила рэп на Майдане

Алина Паш исполнила рэп на Майдане

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В 2015 году участвовала в телешоу "X-фактор", где заняла третье место. Первой песней стала "Колыбельная", клип на которую снял Владимир Твердохлеб. А в апреле 2018 году презентовала дебютный сингл "Bitanga".

Рэп на Майдане в День Независимости Украины

Недавно Паш спела с украинской рэпершей Аlyona Аlyona композицию "Падло" и снялась с ней в совместном клипе. Трек почти сразу же стал популярным в сети.

Алина Паш и Аlyona Аlyona

Алина Паш и Аlyona Аlyona

Также Алина выпустила сингл "Oinagori", а в ноябре 2018 году присоединилась к работе над песней "Робот" группы "ТНМК", которая вошла в альбом "7".

11 июня 2018 года у Паш было запланировано выступление в российском центре "Сколково", однако все последующие концерты были отменены.

Композиции Алины Паш

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Тема
День Независимости
Место
Украина
Тег
рэпер
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