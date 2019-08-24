Кто такая Алина Паш, зачитавшая рэп на Майдане перед Зеленским

Украинская певица Алина Паш вызвала много споров по поводу исполнения рэпа на Майдане во время празднования Дня Независимости в Киеве перед президентом Владимиром Зеленским.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, кем является артистка, и какие на ее счету есть известные композиции.

Паш родилась на Закарпатье. С 13 лет активно участвовала во всеукраинских и международных вокальных фестивалях, а в 2012 году проходила кастинг в группу "Real O". Позже работала с группой "Горячий шоколад", на бэк-вокале "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

Алина Паш исполнила рэп на Майдане Vogue

В 2015 году участвовала в телешоу "X-фактор", где заняла третье место. Первой песней стала "Колыбельная", клип на которую снял Владимир Твердохлеб. А в апреле 2018 году презентовала дебютный сингл "Bitanga".

Рэп на Майдане в День Независимости Украины

Недавно Паш спела с украинской рэпершей Аlyona Аlyona композицию "Падло" и снялась с ней в совместном клипе. Трек почти сразу же стал популярным в сети.

Алина Паш и Аlyona Аlyona

Также Алина выпустила сингл "Oinagori", а в ноябре 2018 году присоединилась к работе над песней "Робот" группы "ТНМК", которая вошла в альбом "7".

11 июня 2018 года у Паш было запланировано выступление в российском центре "Сколково", однако все последующие концерты были отменены.

Композиции Алины Паш

Читайте на OBOZREVATEL полный текст обращения Зеленского к украинцам во время празднования Дня независимости.

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