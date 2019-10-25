Кто представит Украину на "Мисс Вселенная 2019": яркие фото красотки

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2019" в Лос-Анджелесе представит 26-летняя красотка из Запорожья Анастасия Суббота, которая в ночь на 25 октября стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2019".

Так, девушка по специальности веб-дизайнер, но работает профессиональной моделью. Она несколько лет жила в Китае, где работала манекенщицей. OBOZREVATEL предлагает посмотреть самые яркие фото Субботы.

Анастасия Суббота Фото: JetSetter.ua

Известно, что Анастасия увлекается живописью, спортивной хореографией, изучением иностранных языков. Много путешествует. Специально для конкурса она покрасилась из русого в рыжий цвет. По мнению модели, именно он ей принес удачу.

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

У Субботы есть молодой человек, но в зале в этот вечер он присутствовать не смог. По контракту, победительницы конкурса в течение года не могут выходить замуж.

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Отметим, что Анастасия рада, что конкурс "Мисс Вселенная" пройдет в Лос-Анджелесе, так как там уже несколько лет живет и работает ее мама. Девушка впервые поедет к ней в гости.

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Анастасия Суббота Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые горячие фото победительницы конкурса "Мисс Украина-2019" Маргариты Паши.

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