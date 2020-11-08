Кто покинул "Танцы со звездами": трогательный финал 11 выпуска

По итогам 11 выпуска "Танців з зірками", проект покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Украинский рокер трогательно прощался с шоу.

Так, Танчинец и Цибульская стали аутсайдерами по оценкам жюри. За два танца они получили 69 баллов, что было существенно ниже, чем у конкурентов. Зрители также не очень активно поддерживали пару. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выступали Яна и Сергей (видео находится в конце страницы).

В 11 эфире пары впервые танцевали по два номера. Во время первого выступления на паркете вместе с Сергеем Танчинцом были также его супруга Анна и дочь Анастасия.

Сергей Танчинец с женой и дочкой. Скриншот видео

Вторым танцем, который продемонстрировал фронтмен группы "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец вместе со своей партнершей по шоу, стал медленный (английский) вальс.

Отметим, вместе с Танчинцом в номинацию на вылет попала фаворитки судей проекта "Танці з зірками" Надежда Мейхер. Их парам пришлось бороться за право остаться в шоу – они демонстрировали "танец за жизнь". На этот раз им была самба.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская, вальс. Скриншот видео

По решению судей в самбе лучше себя проявили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, они и остались в шоу.

Во время прощания с проектом Сергей Танчинец трогательно попрощался с другими участниками и обратился к зрителям, призывая их никогда и ни перед чем не останавливаться.

"Это была какая-то сказка! Вы изменили меня. Это шоу создано для того, чтобы люди верили в чудеса и побеждали себя. Можно начать танцевать и в 38 лет!" – обратился музыкант к публике.

Как выступал Сергей Танчинец в 11 выпуске "Танців з зірками":

Как сообщал OBOZREVATEL, в одиннадцатом выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица Надежда Мейхер впервые показала своих дочерей: 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию.