Кто покинул "Танцы со звездами": драматический финал 12 выпуска

По итогам 12 выпуска "Танців з зірками", проект покинула пара Сергей Мельник и Аделина Дели. Украинский футболист трогательно попрощался с шоу.

Так, Мельник и Дели стали аутсайдерами по оценкам жюри. За три танца они получили 91 балл. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выступали Сергей и Аделина (видео находится в конце страницы).

В 12 выпуске они танцевали по три номера. Первый – со своим партнером. Пара продемонстрировала нежный контемп.

Сергей Мельник и Аделина Дели покинули шоу Пресс-служба "1+1"

Во втором номере Мельник и Дели вышли на паркет с Екатериной Кухар. Вместе с примой они станцевали балет под Камиль Сен-Санс "Аквариум".

Отметим, вместе с Мельником в номинацию на вылет попала фаворитка судей проекта "Танці з зірками" Надежда Мейхер. Их парам пришлось бороться за право остаться в шоу – они демонстрировали "танцы за жизнь". Для Сергея и Аделины на этот раз был джайв.

По решению судей лучше себя проявили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, они и остались в шоу.

Во время прощания с проектом Сергей Мельник трогательно попрощался с другими участниками и обратился к зрителям, призывая их добиваться своих целей, несмотря ни на что.

"Это было замечательное путешествие в мир танца. Спасибо всем, кто связан с этим проектом, всем, кто делает это шоу и остается за кадром. Мы старались. Этот проект не только о конкуренции, а, пожалуй, все же о мотивации. Люди, которые многого достигли в своей жизни, они берут себя в руки, стараются и показывают, что несмотря на все, никогда не поздно научиться новому искусству, новому делу. Мы сегодня идем только потому, что остаются самые сильные и достойные. Пусть выиграет сильнейший", – сказал футболист.

Как выступал Сергей Мельник в 12 выпуске "Танців з зірками":

Как сообщал OBOZREVATEL, Влад Яма получил серьезную травму на "Танцях з зірками".