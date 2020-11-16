Кто покинул "Танцы со звездами": драматический финал 12 выпуска
В номинацию на вылет попали Сергей Мельник и Аделина Дели, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Обе пары демонстрировали "танцы за жизнь"
В проекте "Танці з зірками" осталось всего три пары
По итогам 12 выпуска "Танців з зірками", проект покинула пара Сергей Мельник и Аделина Дели. Украинский футболист трогательно попрощался с шоу.
Так, Мельник и Дели стали аутсайдерами по оценкам жюри. За три танца они получили 91 балл. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выступали Сергей и Аделина (видео находится в конце страницы).
В 12 выпуске они танцевали по три номера. Первый – со своим партнером. Пара продемонстрировала нежный контемп.
Во втором номере Мельник и Дели вышли на паркет с Екатериной Кухар. Вместе с примой они станцевали балет под Камиль Сен-Санс "Аквариум".
Отметим, вместе с Мельником в номинацию на вылет попала фаворитка судей проекта "Танці з зірками" Надежда Мейхер. Их парам пришлось бороться за право остаться в шоу – они демонстрировали "танцы за жизнь". Для Сергея и Аделины на этот раз был джайв.
По решению судей лучше себя проявили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, они и остались в шоу.
Во время прощания с проектом Сергей Мельник трогательно попрощался с другими участниками и обратился к зрителям, призывая их добиваться своих целей, несмотря ни на что.
"Это было замечательное путешествие в мир танца. Спасибо всем, кто связан с этим проектом, всем, кто делает это шоу и остается за кадром. Мы старались. Этот проект не только о конкуренции, а, пожалуй, все же о мотивации. Люди, которые многого достигли в своей жизни, они берут себя в руки, стараются и показывают, что несмотря на все, никогда не поздно научиться новому искусству, новому делу. Мы сегодня идем только потому, что остаются самые сильные и достойные. Пусть выиграет сильнейший", – сказал футболист.Как выступал Сергей Мельник в 12 выпуске "Танців з зірками":
Как сообщал OBOZREVATEL, Влад Яма получил серьезную травму на "Танцях з зірками".