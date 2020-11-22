Кто покинул "Танці з зірками" в тринадцатом выпуске: неожиданная развязка полуфинала

В воскресенье, 22 ноября, в эфире телеканала "1+1" прошел тринадцатый выпуск шоу "Танці з зірками". В результате проект не покинула ни одна из трех пар.

Так, в зоне риска оказались Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Санта Димопулос и Макс Леонов. Однако именно зрительские голоса спасли эти пары от вылета в полуфинале (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, экс-солистки группы "ВИА Гра" выполнили в 13-м эфире по три танца. Один из них они продемонстрировали вместе с ведущими шоу Юрием Горбуновым и ведущим балкона Олегом Винником.

Санта Димопулос и Макс Леонов, Кирилл Васюк и Надежда Мейхер

Санта Димопулос и Макс Леонов выполнили на паркете зажигательное ча-ча-ча, квикстеп, а также страстное танго вместе с Олегом Винником. В сумме за все три танца пара получила от судей 119 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк выполнили на паркете страстный пасадобль, нежный фокстрот и квикстеп с ведущим "Танців з зірками" Юрием Горбуновым. В сумме за все три танца пара получила 116 баллов.

Полный список участников выглядел так:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем 12 выпуске шоу "Танці з зірками" звездные участники вышли на паркет с судьями проекта, а также исполнили "танец за жизнь". По результатам голосования шоу покинул футболист Сергей Мельник.