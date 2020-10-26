Кто покинул "Танці з зірками" в 9 выпуске: на шоу приняли сенсационное решение

По результатам девятого выпуска "Танців з зірками" на канале "1+1" проект покинула пара Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко – они самостоятельно отказались продолжать свой путь в программе.

Участники станцевали модерн вместе с легендой украинского кино Ольгой Сумской и не смогли расположить к себе судей, однако зрители отдали им свои голоса и "вытащили" из зоны риска (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности девятого выпуска "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

По итогам выпуска в номинацию попали две пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цибульская. Свои "танцы за жизнь" на проекте претенденты на вылет так и не показали – Дарья и Игорь приняли решение покинуть "Танці з зірками".

По решению судей и продюсеров шоу, пары, которые оказались в зоне риска, остались на проекте, так как Петрожицкая спасла их от вылета.

Смотрите видео, как выступали Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко в девятом выпуске "Танців з зірками":

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам восьмого выпуска шоу "Танці з зірками" покинула пара Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич. Участники не смогли выйти на паркет по состоянию здоровья, ведь ранее они заболели коронавирусом. Вместо них танцевали ранее выбывшие из проекта участники – Арам Арзуманян и Тоня Руденко. В результате помощь друзей не оказалась результативной и Позитив с Сахневич прекратили свой путь на проекте.