Кто покинул "Танці з зірками" в 5 выпуске: вылет пары стал сенсацией в сети

По результатам зрительского голосования, а также оценивания жюри, в пятом выпуске шоу "Танці з зірками" внезапно покинула пара Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

В прямом эфире они станцевали джайв и получили от жюри 31 балл. Зрители не поддержали пару. OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выступали аутсайдеры пятого выпуска (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Все подробности пятого выпуска шоу "Танці з зірками" читайте по ссылке.

Выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко. YouTube (скриншот видео)

Вместе с ними в номинации на вылет оказались пара Позитив и Юлия Сахневич, а также Надежда Мейхер и Килилл Васюк, которые ранее были фаворитами в шоу. За исполнение номеров они получили от жюри 27 и 35 баллов соответственно, поддержка зрителей у них оказалась более существенной, чем у Арзуманяна.

Для самой пары-аутсайдера вылет из шоу стал неожиданностью. В прощальной речи Арам Арзуманян сказал, что проект его изменил и теперь он знает, что перед ним нет никаких преград.

Также негативно отреагировали зрители проекта и пользователи сети. Многие из них отметили, что такое решение является несправедливым.

"Вот сегодня несправедливость за труд, старание и душу! Как дальше смотреть и верить..." – высказались комментаторы.

"Серьезно? Вот так вот лучшая пара ушла? За них всегда голосовали... Как так? Бросаю смотреть шоу... Там больше нет достойных танцоров", – добавили другие.

Пользователи сети возмутились вылету Арзуманяна из "Танців з зірками". YouTube (скриншот комментариев)

В сети назвали результат эфира несправедливым. YouTube (скриншот комментариев)

Арам Арзуманян и Тоня Руденко: видео выступления

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, четвертом выпуске шоу "Танці з зірками" покинула одна из самых ярких и сенсационный пар проекта – Alyona Alyona и Юрий Гурич. Решающими стали голоса зрителей: они отдали свою поддержку актеру Тарасу Цимбалюку и его партнерше Яне Заец, которые также попали в зону риска. Все подробности четвертого эфира "Танців з зірками" читайте по ссылке.