Кто покинул "Танці з зірками" в 5 выпуске: вылет пары стал сенсацией в сети
Из шоу в пятом эфире вылетели Арам Арзуманян и Тоня Руденко
По результатам оценок жюри пара получила 31 балл
Вместе с ними в зоне риска были Позитив и Юлия Сахневич
По результатам зрительского голосования, а также оценивания жюри, в пятом выпуске шоу "Танці з зірками" внезапно покинула пара Арам Арзуманян и Тоня Руденко.
В прямом эфире они станцевали джайв и получили от жюри 31 балл. Зрители не поддержали пару. OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выступали аутсайдеры пятого выпуска (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Все подробности пятого выпуска шоу "Танці з зірками" читайте по ссылке.
Вместе с ними в номинации на вылет оказались пара Позитив и Юлия Сахневич, а также Надежда Мейхер и Килилл Васюк, которые ранее были фаворитами в шоу. За исполнение номеров они получили от жюри 27 и 35 баллов соответственно, поддержка зрителей у них оказалась более существенной, чем у Арзуманяна.
Для самой пары-аутсайдера вылет из шоу стал неожиданностью. В прощальной речи Арам Арзуманян сказал, что проект его изменил и теперь он знает, что перед ним нет никаких преград.
Также негативно отреагировали зрители проекта и пользователи сети. Многие из них отметили, что такое решение является несправедливым.
"Вот сегодня несправедливость за труд, старание и душу! Как дальше смотреть и верить..." – высказались комментаторы.
"Серьезно? Вот так вот лучшая пара ушла? За них всегда голосовали... Как так? Бросаю смотреть шоу... Там больше нет достойных танцоров", – добавили другие.
Арам Арзуманян и Тоня Руденко: видео выступления
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, четвертом выпуске шоу "Танці з зірками" покинула одна из самых ярких и сенсационный пар проекта – Alyona Alyona и Юрий Гурич. Решающими стали голоса зрителей: они отдали свою поддержку актеру Тарасу Цимбалюку и его партнерше Яне Заец, которые также попали в зону риска. Все подробности четвертого эфира "Танців з зірками" читайте по ссылке.