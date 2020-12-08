Кто покинул "Супер Топ-модель по-украински" в 8-м выпуске: Костромичева приняла сенсационное решение
В понедельник, 7 декабря, состоялся 8 выпуск реалити "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал). Ведущая шоу Алла Костромичева решила, что на этой неделе ни одна из девушек не покинет проект. Однако в следующем выпуске на двух участниц – Ирину Мойсак и Арину Любителеву – ждет "битва за жизнь".
Так, в восьмом выпуске Дашу Майстренко назвали лучшей участницей недели, а ее подруга Арина Любителева оказалась за шаг до ухода из проекта. Девушка не справилась со съемкой социального видео для будущего поколения – ее подвело крайне плохое знание украинского языка. На этой неделе участницы занимались поиском самоидентификации, сообщила OBOZREVATEL пресс-служба Нового канала.
" Учитывая, что у нас социальный сезон, девушки должны говорить о своей позиции уверенно, вести за собой людей. Это одна из главных черт, которыми должна обладать победительница. Вдохновляет ли видео Арины на перемены? Вряд ли", – заявила Костромичева.
Работа Иры Мойсак также не полностью удовлетворила экспертов. Так что именно она оказалась в номинации вместе с Ариной. Однако, когда девушки ждали вердикт Аллы, она приняла решение, которого не ожидал никто.
"Я решила, что на этой неделе "Супер Топ-модель по-украински" не покинет никто. А уже в следующем выпуске Арину и Иру ждет битва за жизнь. Их работа на первом испытании решит, кто продолжит борьбу за победу, а кто отправится домой за шаг до финала", – объяснила она.
Таким образом, борьбу за победу на проекте продолжили: Арина Любителева, Ира Мойсак, Саша Литвин, Таня Брык и Даша Майстренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в седьмом выпуске "Супер Топ-модель по-украински" покинули сразу две участницы. После командировки в Херсонскую область с проекта ушли Саша Кугат и Марго Верховцева.
В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Кугат рассказала, почему решила уйти из шоу и почему ей не удалось пройти фотосессию, которая должна была стать ее сильным местом.
Также в 7-м выпуске эксперты проекта вернули в "ТМПУ" одну из фавориток – Дашу Майстренко. Ранее она покидала шоу во время четвертого эфира,так как не смогла справиться с испытаниями.