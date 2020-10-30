Кто покинул "Супер Топ-модель по-украински": девушку отправили домой из-за травмы

В третьем выпуске реалити "Супер Топ-модель по-украински", который вышел на Новом канале в пятницу, 30 октября, проект покинула Анастасия Панова. Девушка получила травму – она сломала палец на ноге.

Эта ситуация внесла неожиданные коррективы в церемонию выгона. Так, готовясь к испытанию с гимнастическими полотнами, Панова неудачно спустилась вниз и вместо матраса встала на твердый пол, повредив палец. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Девушка до последнего терпела боль, продолжала готовиться к испытанию и выстраивать в голове очередность действий. Но члены съемочной группы все равно заметили, что с Настей что-то не так, и обратились к врачам.

Анастасия Панова покинула СТМПУ. Пресс-служба Нового канала

"Когда приехала скорая и диагностировала перелом пальца, я расстроилась. Почувствовала, что это может стать помехой моему участию в проекте. Но готова была преодолевать боль и идти к победе", – убеждала модель.

Несмотря на то, что Настя прошла два испытания на облегченных условиях, оставить ее в проекте не могли из соображений безопасности.

"Насте Пановой было рано покидать проект, но такое решение мы приняли исключительно ради ее здоровья. На следующей неделе будут испытания, с которыми она просто не сможет справиться физически", – объяснила решение экспертов ведущая Алла Костромичева.

Кто покинул СТМПУ в третьем выпуске. Пресс-служба Нового канала

Кстати, своим уходом Настя "спасла" Иру Ротар, которая второй раз подряд попала в номинацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске реалити "Супер Топ-модель по-украински" проект покинули сразу две участницы – Катя Чечеленко и Настя Леухина (ХТЗ)