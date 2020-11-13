Кто покинул шоу "Холостячка" в 4 выпуске: в проекте осталось шесть участников

В четвертом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ покинули два участника: Назар Дзивульский и Илья Рыбальченко.

Далее борьбу за сердце главной героини романтичного реалити Ксении Мишиной романтического реалити будут бороться шестеро мужчин: Андрей Шатырко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Игорь Бабко и Евгений Ковтуненко. Подробнее – читайте в материалеOBOZREVATEL.

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Кто остался в шоу "Холостячка": все участники. Instagram проекта "Холостячка"

Так, Назар Дзивульский ушел из проекта досрочно по инициативе Ксении из-за скандала, который возник вокруг него и его сына. Оказалось, что шесть лет мужчина скрывал от ребенка свое отцовство и не участвовал в жизни сына. Об этом рассказала его бывшая супруга Людмила.

Назар Дзивульский покинул шоу "Холостячка". СТБ

Инцидент вызвал агрессивную реакцию у Назара, после чего Ксения Мишина указала, что не хочет пытаться строить с ним отношения, а если он начнет угрожать бывшей жене после ухода из шоу – будет иметь дело с юристами Мишиной.

Также на церемонии роз, которая проходит традиционно в конце каждого выпуска, реалити Илья Рыбальченко. "Холостячка" усомнилась в его верности, так как он заявил, что не может прожить долгое время без секса.

Илья Рыбальченко покинул проект. Instagram проекта "Холостячка"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники романтического реалити "Холостячка" на СТБ – Андрей Рыбак, Назар Дзивульский и Александр Эллерт рассказали, что для них является самым сложным на проекте.