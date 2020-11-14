Кто покинул шоу "Холостячка" в 4 выпуске: в проекте осталось шесть участников

В четвертом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ покинули два участника: Назар Дзивульский и Илья Рыбальченко.

Далее борьбу за сердце главной героини романтичного реалити Ксении Мишиной романтического реалити будут бороться шестеро мужчин: Андрей Шатырко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Игорь Бабко и Евгений Ковтуненко. Подробнее – читайте в материалеOBOZREVATEL.

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Так, Назар Дзивульский ушел из проекта досрочно по инициативе Ксении из-за скандала, который возник вокруг него и его сына. Оказалось, что шесть лет мужчина скрывал от ребенка свое отцовство и не участвовал в жизни сына. Об этом рассказала его бывшая супруга Людмила.

Инцидент вызвал агрессивную реакцию у Назара, после чего Ксения Мишина указала, что не хочет пытаться строить с ним отношения, а если он начнет угрожать бывшей жене после ухода из шоу – будет иметь дело с юристами Мишиной.

Также на церемонии роз, которая проходит традиционно в конце каждого выпуска, реалити Илья Рыбальченко. "Холостячка" усомнилась в его верности, так как он заявил, что не может прожить долгое время без секса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участники романтического реалити "Холостячка" на СТБ – Андрей Рыбак, Назар Дзивульский и Александр Эллерт рассказали, что для них является самым сложным на проекте.