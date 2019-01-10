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''Кто кому сперму закачивает'': Невзоров жестко прокомментировал слухи о Собчак

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Российский публицист Александр Невзоров жестко прокомментировал слухи о разводе и любовниках телеведущей и журналистки Ксении Собчак.

Он заявил в ответ на вопрос подписчиков на своем YouTube-канале, что ему подобные истории абсолютно неинтересны (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Хороший вопрос, почему я никак не комментирую сходы-расходы Ксюши Собчак. Меня это абсолютно не интересует, кто, кому и как какую сперму закачивает. Ни разводы, ни сходы, ни кто с кем живет", – подчеркнул Невзоров.

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Он добавил, что вынужден реагировать только на тех людей, которые начинают заниматься серьезной медийной работой.

"А пока там просто какие-то шапагатики, купальники, любовники. Мне это абсолютно не интересно, комментировать я этого не буду", – отрезал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Александр НевзоровКсения Собчак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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