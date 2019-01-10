''Кто кому сперму закачивает'': Невзоров жестко прокомментировал слухи о Собчак

Российский публицист Александр Невзоров жестко прокомментировал слухи о разводе и любовниках телеведущей и журналистки Ксении Собчак.
Он заявил в ответ на вопрос подписчиков на своем YouTube-канале, что ему подобные истории абсолютно неинтересны (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
"Хороший вопрос, почему я никак не комментирую сходы-расходы Ксюши Собчак. Меня это абсолютно не интересует, кто, кому и как какую сперму закачивает. Ни разводы, ни сходы, ни кто с кем живет", – подчеркнул Невзоров.
Он добавил, что вынужден реагировать только на тех людей, которые начинают заниматься серьезной медийной работой.
"А пока там просто какие-то шапагатики, купальники, любовники. Мне это абсолютно не интересно, комментировать я этого не буду", – отрезал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.
В декабре 2018-го появились слухи, что их отношения оказались на грани разрыва, поскольку телеведущая закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым.
Собчак сначала не комментировала, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
1 января Виторган показал совместное фото, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным.
После Нового года пара отправилась на Мальдивы, а поклонники подловили их на лжи о семейном счастье.