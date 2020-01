Бейонсе, Селена Гомес, Повалий и другие: кто еще из звезд снимал клипы на телефон

Известные и популярные артисты осваивают новые техники съемки видео работ. Видео клипы отличаются реалистичной картинкой, так как передают историю "здесь и сейчас", будто смотришь в монитор и делаешь съемку именно ты. Данный способ видео съемки находит все больше откликов среди топ-артистов.

Кто же из звезд умудрился снять шедевр с помощью обычного телефона? OBOZREVATEL поискал и нашел массу интересных экспериментов - как в украинском, так и мировом шоуибзнесе.

Тоня Матвиенко, "Доберман"

Как рассказала сама певица в интервью изданию Viva, Матвиенко вместе со своим мужем Арсеном Мирзояном отправилась на прогулку по городу, снимая кадры для будущего клипа на обычный смартфон. Реалистичная картинка получилась сама собой. По словам артистки, здесь не нужно искать тайного смысла или особой задумки.

"Идея снять клип пришла спонтанно, еще с вечера, когда мы с Арсеном планировали свой следующий день в Нью-Йорке", — объяснила она.

Селена Гомес, Lose You to Love Me

Также модным веянием воспользовалась певица Селена Гомес в своем последнем сингле Lose You to Love Me, клип которого сняла режиссер Софи Мюллер с использованием обычного IPhone. Получилась работа на 219 миллионов просмотров.

Таисия Повалий, "Витри сльози"

Один из самых последних примеров такой работы – клип певицы Таисии Повалий на новую песню "Витри сльози", которая вошла в будущий альбом "Ейфорія". Над самим клипом работала команда Luck Out Club, которые передали всю чувственность песни, трогательной историей подростковой первой любви, в которую каждый взрослый человек в своей жизни был вовлечен, а это запоминается на всю жизнь.

"Я решилась воспользоваться современным новшевством – съемки клипа на телефон. Интересный опыт, для меня это новый формат работы, но результаты мне понравились" - рассказывала Повалий.

Beyonce, 7/11

Beyonce тоже не осталась в стороне от этого тренда. И, казалось бы, пошла по самому простому пути. Певица сняла в клипе свою домашнюю вечеринку. Нужно ли говорить, что съемка велась на мобильный телефон? Но зрителям такой формат еще как зашел! Полмиллиарда просмотров тому подтверждение.

