Кто из звезд поддержал протесты в США: Blackout Tuesday

2 июня в США был объявлен "Черный вторник" (Blackout Tuesday). Известные бренды, крупные онлайн-сервисы, звезды шоу-бизнеса и обыкновенные интернет-пользователи присоединились к акциям протеста, которые всыхнули по всей стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Селебрити начали массово делиться черными изображениями на своих страница в социальных сетях.

В социальных сетях были запущены хештеги против расизма и насилия, к которым присоединились знаменитости и известные компании. Среди них такие всемирно известные бренды как Nike, Reebok, Prada, Armani, L’Oreal, Estée Lauder и прочие.

К акции присоединились модели Кара Делевинь и Кендалл Дженнер, а также поп-музыканты Рианна и Джастин Бибер.

Кроме того, мимо акции не могли пройти и представители актерской профессии – Самюэл Л. Джексон и Тимоти Шаламе.

Рэперы тоже не остались в стороне. Наряду с A$AP Rocky и Трэвисом Скоттом, Blackout Tuesday объявил и казахский рэпер Скриптонит.

Украинская реперка Альона Альона также выразила, что думает о случившемся в США.

"Друзья, всем привет. Сегодня моя лента новостей забита черными картинками и хэштегами в поддержку американского движения. Как у зарубежных артистов, за которыми я слежу, так и у украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет. Хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин, я считаю, что мы должны не молчать про это и говорить про то, что наболело именно у нас. Только вместе мы можем сделать мир лучше и сделать закон действующим. Поэтому я призываю всех: не молчите про такие вопросы, поднимайте их вовне, пусть слышат и знают все, и вместе у нас все получится", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.