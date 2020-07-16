Кто из звезд больше всех зарабатывает в Instagram: обнародован список

Ольга Веркалец Люди 21:57, 16.07.2020

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2020 года и подсчитал, сколько мировые звезды получают за одну рекламную публикацию на своих страницах.

Оценивая доходы и популярность селебрити в Instagram, сервис также учитывал количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций.

Отметим, что в прошлом году рейтинг возглавила бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер. Теперь звезда возглавила вторую позицию. Первое место досталось американскому рестлеру и киноактеру Дуэйну Джонсону. За рекламный пост он получает больше $1 млн.

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram
Filmy.BY

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 20-кой самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:

  1. Дуэйн Джонсон – 190 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 1,015,000

  2. Кайли Дженнер – 187 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 986,000

  3. Криштиану Роналду – 230 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 889,000

  4. Ким Кардашьян – 179 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 858,000

  5. Гранде – 194 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 853,000

  6. Селена Гомес – 183 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 848,000

  7. Бейонсе – 150 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 770,000

  8. Джастин Бибер – 141 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 747,000

  9. Тейлор Свифт – 136 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 722,000

  10. Неймар – 139 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 704,000

  11. Лионель Месси – 159 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 695,000

  12. Дженнифер Лопес – 126 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 663,000

  13. Ники Минаж – 118 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 625,000

  14. Кендалл Дженнер – 134 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 608,000

  15. Хлои Кардашьян – 116 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 608,000

  16. Майли Сайрус – 112 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 593,000

  17. Кортни Кардашьян – 96800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 514,000

  18. Кевин Харт – 95300000 фолловеров. Стоимость поста: $ 499,000

  19. Деми Ловато – 87800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 455,000

  20. Рианна – 84800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 449,000

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница "Танці з зірками" Ксения Мишина откровенно рассказала, сколько зарабатывают актеры в Украине.

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