Кто из звезд больше всех зарабатывает в Instagram: обнародован список

Дуэйн Джонсон и Кайли Дженнер всего зарабатывают в Инстаграми.

Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2020 года и подсчитал, сколько мировые звезды получают за одну рекламную публикацию на своих страницах.

Оценивая доходы и популярность селебрити в Instagram, сервис также учитывал количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций.

Отметим, что в прошлом году рейтинг возглавила бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер. Теперь звезда возглавила вторую позицию. Первое место досталось американскому рестлеру и киноактеру Дуэйну Джонсону. За рекламный пост он получает больше $1 млн.

Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram Filmy.BY

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 20-кой самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:

Дуэйн Джонсон – 190 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 1,015,000 Кайли Дженнер – 187 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 986,000 Криштиану Роналду – 230 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 889,000 Ким Кардашьян – 179 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 858,000 Гранде – 194 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 853,000 Селена Гомес – 183 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 848,000 Бейонсе – 150 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 770,000 Джастин Бибер – 141 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 747,000 Тейлор Свифт – 136 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 722,000 Неймар – 139 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 704,000 Лионель Месси – 159 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 695,000 Дженнифер Лопес – 126 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 663,000 Ники Минаж – 118 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 625,000 Кендалл Дженнер – 134 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 608,000 Хлои Кардашьян – 116 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 608,000 Майли Сайрус – 112 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 593,000 Кортни Кардашьян – 96800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 514,000 Кевин Харт – 95300000 фолловеров. Стоимость поста: $ 499,000 Деми Ловато – 87800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 455,000 Рианна – 84800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 449,000

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