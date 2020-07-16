Кто из звезд больше всех зарабатывает в Instagram: обнародован список
Дуэйн Джонсон и Кайли Дженнер всего зарабатывают в Инстаграми.
Сервис Hopper HQ опубликовал рейтинг Instagram Rich List 2020 года и подсчитал, сколько мировые звезды получают за одну рекламную публикацию на своих страницах.
Оценивая доходы и популярность селебрити в Instagram, сервис также учитывал количество фолловеров, вовлеченность аудитории и частоту публикаций.
Отметим, что в прошлом году рейтинг возглавила бывшая самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер. Теперь звезда возглавила вторую позицию. Первое место досталось американскому рестлеру и киноактеру Дуэйну Джонсону. За рекламный пост он получает больше $1 млн.
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram Filmy.BY
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 20-кой самых высокооплачиваемых звезд в Instagram:
Дуэйн Джонсон – 190 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 1,015,000
Кайли Дженнер – 187 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 986,000
Криштиану Роналду – 230 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 889,000
Ким Кардашьян – 179 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 858,000
Гранде – 194 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 853,000
Селена Гомес – 183 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 848,000
Бейонсе – 150 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 770,000
Джастин Бибер – 141 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 747,000
Тейлор Свифт – 136 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 722,000
Неймар – 139 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 704,000
Лионель Месси – 159 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 695,000
Дженнифер Лопес – 126 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 663,000
Ники Минаж – 118 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 625,000
Кендалл Дженнер – 134 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 608,000
Хлои Кардашьян – 116 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 608,000
Майли Сайрус – 112 млн фолловеров. Стоимость поста: $ 593,000
Кортни Кардашьян – 96800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 514,000
Кевин Харт – 95300000 фолловеров. Стоимость поста: $ 499,000
Деми Ловато – 87800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 455,000
Рианна – 84800000 фолловеров. Стоимость поста: $ 449,000
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница "Танці з зірками" Ксения Мишина откровенно рассказала, сколько зарабатывают актеры в Украине.