"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась пикантным фото с дочерью Натальей.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем мама и дочь позировали в откровенных купальниках, продемонстрировав соблазнительные фигуры.

Ирина Горовая Фото из Instagram

"Подружка, доченька, мой PR-менеджер, поддержка в самые сложные моменты. Это возможно, когда с самых первых дней с детьми выстраиваешь близкие доверительные отношения", — прокомментировала свою публикацию Горовая.

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Подписчики пришли в восторг от нового фото бывшей жены Потапа. Они засыпали Ирину с ее дочерью комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ирины Горовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ирина Горовая засветила грудь Фото из Instagram

Ирина Горовая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Ирина Горовая продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Ирина Горовая в откровенном купальнике Фото из Instagram

Ирина Горовая сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Ирина Горовая Фото из Instagram

Ирина Горовая с дочерью Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды. Она выложила пикантное фото, на котором изображена в откровенном купальнике, что полностью оголяет ее "пятую точку".

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