"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась пикантным фото с дочерью Натальей.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем мама и дочь позировали в откровенных купальниках, продемонстрировав соблазнительные фигуры.
Ирина Горовая
Фото из Instagram
"Подружка, доченька, мой PR-менеджер, поддержка в самые сложные моменты. Это возможно, когда с самых первых дней с детьми выстраиваешь близкие доверительные отношения", — прокомментировала свою публикацию Горовая.
Ирина Горовая с дочерью
Фото из Instagram
Подписчики пришли в восторг от нового фото бывшей жены Потапа. Они засыпали Ирину с ее дочерью комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ирины Горовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ирина Горовая засветила грудь
Фото из Instagram
Ирина Горовая сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Ирина Горовая продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ирина Горовая в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Ирина Горовая сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная Ирина Горовая
Фото из Instagram
Ирина Горовая с дочерью
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды. Она выложила пикантное фото, на котором изображена в откровенном купальнике, что полностью оголяет ее "пятую точку".
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