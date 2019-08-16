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"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

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Бывшая жена украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ирина Горовая поделилась пикантным фото с дочерью Натальей.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем мама и дочь позировали в откровенных купальниках, продемонстрировав соблазнительные фигуры.

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая

Фото из Instagram

"Подружка, доченька, мой PR-менеджер, поддержка в самые сложные моменты. Это возможно, когда с самых первых дней с детьми выстраиваешь близкие доверительные отношения", — прокомментировала свою публикацию Горовая.

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая с дочерью

Фото из Instagram

Новости
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Подписчики пришли в восторг от нового фото бывшей жены Потапа. Они засыпали Ирину с ее дочерью комплиментами.

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью
"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью
"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью
"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью
"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью
"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Ирины Горовой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая засветила грудь

Фото из Instagram

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая в откровенном купальнике

Фото из Instagram

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Соблазнительная Ирина Горовая

Фото из Instagram

"Кто из вас мама?" Экс-жена Потапа поразила сеть пикантным фото с дочерью

Ирина Горовая с дочерью

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды. Она выложила пикантное фото, на котором изображена в откровенном купальнике, что полностью оголяет ее "пятую точку".

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Персона
Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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