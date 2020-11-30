Кто из украинских звезд получал мировые премии: Джамала и Grammy, Аlyona Аlyona и Vogue

Джамала номинирована на Grammy, а победа на Евровидении-2016 сделала ее известной на международном уровне. Настя Каменских со своим хитом "Peligroso" покорила Латинскую Америку, а Олег Винник и вовсе был популярен в Европе до того, как начал сольную карьеру в Украине.

OBOZREVATEL собрал украинских знаменитостей, которые покоряют международные чарты и получают престижные мировые награды.

После того, как дуэт "Потап и Настя" распался, карьера Насти Каменских стремительно пошла вверх. Певица выпустила дебютный клип "#ЭтоМояНочь", а затем – "Тримай". Настоящий успех пришел к Каменских после выхода песни "Peligroso" – композиция два месяца держалась в чарте Billboard и стала хитом в Латинской Америке. Кроме того, в 2019 певица представила ремикс песни с пуэрториканской звездой реггетона De La Ghetto и была приглашена на церемонию латиноамериканской премии Grammy.

Следующая песня Каменских, для которой та выучила испанский за четыре месяца, – "Elefante" вышла на вершины хит-парадов в Латинской Америке, а кроме того, ее взяли в ротацию радиостанции США и Канады.

История Олега Винника интересна потому, что слава в Европе к нему пришла раньше, чем в Украине. Свой путь он начал в филармонии, откуда уволился в середине 1990-х и отправился в Германию, где занимался вокалом и работал гувернером.

Такие усилия не пропали даром – в 1999 году Олег Винник получил главную роль в мюзикле Kiss me, Kate" театра-турне, с которым отправился на первые в жизни гастроли. Затем были роли в мюзиклах "Титаник", "Елизавета", а также немецкой версии мюзикла "Собор Парижской Богоматери". К середине 2000-х годов Винник стал настоящей европейской звездой театра и ушел в сольное плаванье на пике славы.

Самой известной наградой Джамалы является, конечно же, победа на "Евровидение-2016", но признание в жизнь крымскотатарской певицы пришло задолго до этого. Первая крупная победа была в 2009 году на фестивале "Новая волна", а в конце года она получила титул "Человек года" в номинации "кумир украинцев".

"Евровидение-2016" и неожиданная победа Джамалы с песней "1944" принесла ей настоящую славу не только в Украине, но и за рубежом. В 2020 альбом саундтреков к фильму "Евровидение: История огненной саги", в котором принимали участие многие победители конкурса, был номинирован на премию Grammy. Джамала исполнила несколько вокальных партий, которые из-за карантина записывала в Киеве. О номинации узнала в сториз, но у нее есть все шансы получить эту награду.

В карьере Тины Кароль первой крупной наградой стал специальный приз "Алла" в размере 50 тысяч долларов, которые она потратила на запись дебютного видеоклипа "Выше облаков". Кроме того, в 2005 году певица отправилась в зону конфликта – Ирак и Косово, где выступила с сольным концертом и получила премию "Певица года".

Затем Тина Кароль в 2019 отправилась покорять Америку и вполне успешно! Она подписала контракт с Bentley Records в Нью−Йорке для запуска англоязычного альбома. А также презентовала англоязычную версию песни "Внезапно" из альбома "Интонации", которая попала в ротации региональных радиостанций США и хорошо разошлась в американском Интернете.

Аlyona Аlyona, бывшая воспитательница детского сада, ворвалась в шоу-бизнес в 2018 году и причем, весьма стремительно. Уже в конце 2018 года она получила номинацию на "Лучший хип-хоп хит" премии YUNA, а также заслужила славу одного из самых нестандартных украинских артистов.

В 2019 году украинская рэп-исполнительница получила признание и за рубежом, где почти сразу стала "символом" борьбы с форматностью и стандартами внешности. Песня Аlyona Аlyona "Буллинг" идеально вписались в тематику, и в конце года, после съемки для американского Vogue, New York Times внесли аlyona аlyona в топ-15 европейских перспективных артистов.