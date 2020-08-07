Кто из российских и украинских артистов отказался выступать перед выборами в Беларуси: названы имена

Украинские и российские исполнители начали отказываться от концерта в день тишины в Беларуси, который запланирован на 8 августа, за день до выборов главы государства.

Как сообщает телеканал "Дождь", власти Беларуси запланировали ряд бесплатных концертов с участием представителей украинской, белорусской и российской эстрады в поддержку президента страны Александра Лукашенко.

Участие артистов в мероприятиях вызвало шквал критики в соцсетях. Поэтому звезды начали отказываться от выступления, чтобы не портить репутацию. В частности, певец Леонид Агутин на своей странице в Facebook написал, что не примет участие в концерте по многочисленным просьбам белорусских граждан.

Агутин отказался выступать в Беларуси скриншот Facebook

В Бобруйске должна была выступать певица Тина Кароль, однако звезда отказалась. Однако в этом же городе намерены появиться со своими песнями Павел Зибров и группа "Лисапетний батальон". На праздничном концерте в Бресте будет петь Олег Винник.

Певец Стас Пьеха в комментариях в Instagram написал, что приедет в Беларусь в рамках своего тура осенью. Также отказалась якобы из-за пандемии коронавируса певица Юлиана Караулова. Группа "Кар-Мэн" сообщила, что "в связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа" они перенесут концерт. Отказались также группа "Краски", Григорий Лепс, дуэт RASA.

Дуэт RASA из России отказался от участия в Минском концерте Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга"

Стас Пьеха заявил, что раньше осени в Беларуси его не стоит ждать Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга"

Караулова не будет выступать в Беларуси Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга"

Группа "Кар-Мэн" отказалась от выступления в Беларуси Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга"

Лепс не будет выступать 8 августа в Беларуси Телеграмм-канал "Беларусь головного мозга"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Элина Иващенко заняла первое место на фестивале "Славянский базар" в Витебске (Беларусь).