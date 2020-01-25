Кто девушка Александра Петрова и как она обнажилась

Актриса Стася Милославская, которая состоит в отношениях с актером из фильма "Текст" Александром Петровым, опубликовала откровенный фотоснимок.

В одном из сторис своего Instagram-аккаунта девушка решила показать фотографию с совместного с Петровым отдыха на берегу моря, где она, опираясь на борт бассейна, стоит топлес спиной к фотокамере.

О романе Петрова и Милославской известно с середины лета. Ради нее актер бросил свою девушку Ирину Старшенбаум – с ней он встречался около 3 лет. Считается, что между Петровым и Милославской пробежала искра в ходе съемок фильма "Стрельцы", однако их отношения начались лишь спустя некоторое время.

Анастасия (Стася) Милославская – молодая российская актриса. Девушке 24 года. С детства она посещала театральные кружки, и уже в юном возрасте решила поступить в Школу-студию МХАТ. Под руководством Евгения Писарева Милославская начала профессиональную карьеру в таких спектаклях, как "Одолжите тенора!", "Женитьба Фигаро", а позже играла на подмостках Театра имени Марии Ермоловой в "Ромео и Джульетта. Версия" и "Утюги".

Позже она играла в следующих проектах: "Коробка", "Красные браслеты", "Гардеробщица", "Икария, "Дом фарфора" и др.

До отношений с Петровым встречалась с коллегой Анваром Халилулаевым.

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