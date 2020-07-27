Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Фото

Юля Ухина Люди 17:04, 27.07.2020

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили во второй беременности.

Поводом послужила фотография, которую муж звезды Константин Богомолов опубликовал на личной странице в Instagram. Телеведущая позировала на ней в летнем платье свободного кроя, оперевшись на каменное ограждение набережной. Многие подписчики рассмотрели на фото округлившийся животик Ксении и решили, что она скоро вновь станет мамой.

Ксению Собчак заподозрили в беременности (Instagram Константина Богомолова)

"Скоро мама", "Животик уже видно", "Она в положении?", "Ксения, скоро будет маленький Богомольчик! Желаю наслаждаться этим состоянием", "Беременна?" – написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ксения Собчак получила серьезную травму из-за неудачного падения. Так, звезда перенесла сложную операцию – у нее был перелом носа и сотрясение мозга.

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