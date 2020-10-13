В сети сообщили о коронавирусе у Собчак: звезда прокомментировала слухи

В сети распространили инофрмацию, что российская журналистка Ксения Собчак заразилась коронавирусом.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил Telegram-канал Mash 13 октября. По словам инсайдеров, положительный результат ПЦР-теста на COVID-19 подтвердился еще 11 октября.

"Связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она еще сама не знает о результате теста", – отметили в Telegram-канале.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак резко отреагировала на слухи о болезни. Журналистка отметила, что лучше распространять фейковую информацию о ее беременности, чем о коронавирусе.

"О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к "сенсациям", что я беременна? Д*билы, бл*ть, как говорил классик", – возмутилась Собчак.

Отметим, весной 2020 года коронавирусом переболела мать телеведущей – Людмила Нарусова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда 90-х, исполнительница хита "Мальчик мой" Светлана Владимирская попала в одну из больниц Красноярска (Россия) с двусторонним воспалением легких. Болезнь была вызвана коронавирусом.