Ксения Собчак пострадала из-за китайского коронавируса

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак пострадала от карантина, который был введен в Китае из-за опасного коронавируса.

Так, сын Ксении Платон лишился занятий со своим педагогом Линси, которая находится в Пекине и никак не может выбраться оттуда в Россию.

"Платон ждет Линси, которая, к сожалению, застряла в Пекине. Это учительница китайского", - призналась Собчак в интервью Ивану Урганту.

Она добавила, что надеется, что у педагога все хорошо, и та скоро сможет выехать из Китая.

Собчак посетовала, что у Платона остановился процесс обучения.

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