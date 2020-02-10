Главная Новости
10 февраля • обновлено в 18:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ксения Собчак пострадала из-за китайского коронавируса

1.3т
Читать материал на украинском

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак пострадала от карантина, который был введен в Китае из-за опасного коронавируса.

Так, сын Ксении Платон лишился занятий со своим педагогом Линси, которая находится в Пекине и никак не может выбраться оттуда в Россию.

Новости
Более 3 тысяч за сутки: обнародованы пугающие данные по коронавирусу

"Платон ждет Линси, которая, к сожалению, застряла в Пекине. Это учительница китайского", - призналась Собчак в интервью Ивану Урганту.

Она добавила, что надеется, что у педагога все хорошо, и та скоро сможет выехать из Китая.

Собчак посетовала, что у Платона остановился процесс обучения.

Читайте также:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Ксения Собчак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги