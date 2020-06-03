Ксения Мишина станет "Холостячкой": в каких фильмах играла актриса

Украинская актриса и победительница шоу "Танці з зірками-2019" Ксения Мишина станет главной героиней нового реалити "Холостячка".

За сердце 30-летней телезвезды будут соревноваться более двух десятков мужчин. Потенциальный победитель должен будет отвечать строгим требованиям красавицы и молодой мамы Ксении.

Мишина известна ролями в нескольких известных фильмах и сериалах. OBOZREVATEL предлагает подборку картин с участием Ксении Мишиной.

Ксения Мишина Instagram @misha.k.ua

Сериал "Крепостная"

Сериал "Крепостная" вышел на экраны в феврале 2019 года на канале СТБ. Ксения Мишина сыграла главную антагонистку ленты – Лидию Шефир. Героиня невероятно красива и привлекает внимание зрителей, как только появляется в кадре. Мишина сумела показать персонажа с сильным характером, рациональностью и требовательностью.

Ксения Мишина в "Крепосной" TV.ua

Телесериал "Подкидыш"

В драматическом сериале "Подкидыш" Ксения Мишина получила одну из главных ролей. Актриса сыграла Риту Одинцову – невесту хирурга Андрея Додина. В жизни мужчины все налажено, а его возлюбленная даже вынуждена учить, из какой чашки он пьет чай в обед. Однако все планы врача разрушаются, когда на пороге его дома появляется девочка Аля.

Ксения Мишина в сериале "Подкидыш" Кино-Театр.РУ

"Не отпускай"

В сериале "Не отпускай" Ксения Мишина сыграла девушку по имени Анна – подругу главной героини Маргариты.

По сюжету, Рита и Максим – возлюбленная пара, молодые люди планируют пожениться. Однажды они берут на отдых младшего брата девушки, который в результате несчастного случая остается прикованным к инвалидной коляске. Родители Риты обвиняют во всем Максима, поэтому отношения пары быстро меняются, а в жизни девушки появляется бизнесмен Игорь.

Кадр из сериала "Не отпускай" Youtebem

"Голая правда"

В комедийной ленте "Голая правда" актриса сыграла одну из восьмерых друзей, которые приехали в Одессу на отдых. Их пригласил общий друг Андрей. Именно в эти дни парень открывает свой новый развлекательный клуб.

Ребята пришли в заведение, где можно было выбрать для развлечения разные игровые комнаты. Компания попадает в "Детекторрум", где им предстоит обнародовать свои интимные секреты.

"Голая правда" YouTube

"Ты только мой"

Ксения Мишина сыграла роль Вероники в 4-серийной мелодраме "Ты только мой". Девушка после освобождения из тюрьмы стремится вернуть своего сына Льва. Подростка воспитывали приемные родители, которые подозревают, что героиня Ксении Мишиной благодаря ребенку хочет отомстить за уголовное дело.

Ксения Мишина в т/с "Ты только мой" kanalukraina.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина поразила признанием о том, что в ее жизни было физическое насилие.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!